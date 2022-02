Quelle est la meilleure trilogie Marvel ?

merveille

L’univers cinématographique Marvel a plusieurs trilogies à son actif et aujourd’hui, nous allons choisir laquelle est la meilleure de toutes. Attention!

©IMDBCaptain America : Guerre Civile

le Univers cinématographique Marvel démarré avec beaucoup de succès en 2008 avec la première version de Hombre de Hierro que c’était le premier coup de pied d’une franchise qui est devenue l’une des forces les plus importantes de l’industrie hollywoodienne, bien que cela agace de nombreux noms importants qui ne sont pas d’accord avec l’influence de ce type de contenu sur le public.

Tout au long de son histoire, le Univers cinématographique Marvel eu plusieurs trilogies pour certains de ses héros les plus paradigmatiques, aujourd’hui spoilers Nous avons l’intention de les analyser et de décider de manière très subjective et en respectant également l’opinion de nos lecteurs laquelle de ces trilogies est la meilleure de toutes.

La meilleure trilogie du MCU

Commençons avec Hombre de Hierro, qui allait du plus haut au plus bas. Son premier film est peut-être l’un des meilleurs films du genre, mais les suites n’ont pas été à la hauteur, avec des méchants et des intrigues oubliables. Surtout le troisième, qui annonçait Le Mandarin comme principal antagoniste et a fini par offrir Aldrich Killianquelque chose que les fans n’ont pas aimé.

le Capitaine Amérique il a également eu trois films, en l’occurrence solides et d’égal niveau. Même si le soldat d’Hiver Il est considéré comme l’une des meilleures bandes du MCU et Guerre civile est un moment clé de la franchise car il raconte l’histoire du combat entre Steve Rogers et Tony Stark qui sépare le vengeurs et laisse le monde en danger face à toute menace.

Les trois filmsThor… le premier est une très bonne entrée réalisée par le shakespearien Kenneth Branagh, tandis que la suite, le monde sombre, Il est considéré comme l’un des films les plus faibles du MCU. Taika Waititi réalisé ragnarok, où l’Asgardien rejoint Hulk, Loki et Valkyrie pour affronter le tout-puissant Hela. L’humour plein d’esprit et beaucoup d’action de premier ordre font du dernier opus une grande aventure.

Finalement homme araignée: Les deux premiers films vont de pair. retour à la maison montre la relation étroite de Peter avec Tony Stark et dans loin de la maison nous voyons comment le mur-crawler fait face à la mort de son mentor. Pas de retour à la maison C’est le point culminant avec les ennemis venant du multivers et la rencontre des trois Spidey en direct : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Succès absolu !

Lequel de ces héros a la meilleure trilogie des Univers cinématographique Marvel? Le succès le plus explosif est peut-être Spider-Man : Pas de retour à la maison pour le poids spécifique de SpiderVerse et la charge émotionnelle du film. Mais spoilers nous nous sommes tournés vers les trois films du Capitaine Amérique comme la meilleure série du MCU. Solide et avec deux entrées inoubliables : le soldat d’Hiver Oui Guerre civile. Bravo Steve Rogers !

