Quelle est la meilleure série entre Grey’s Anatomy et Law and Order ?

Pendant des années, des productions comme L’anatomie de Grey Oui La loi et l’ordre ils ont été installés à la télévision dans les foyers de la région. Personne n’a vu au moins quelques scènes de chacune de ces productions qui ont redéfini la structure des drames médicaux et criminels. Par conséquent, il est intéressant de voir lequel est celui que les gens préfèrent le plus.







Dans ce contexte, il faut commencer par souligner le fait que La loi et l’ordre fonctionne avec un certain avantage : non seulement il dure plus longtemps, grâce à son premier opus publié en 1990, mais il dispose également d’une grande variété de spin-off. De toute façon, les plus connus sont ceux qui dirigent Mariska Hargitay Oui Chris melon, Unité spéciale d’aide aux victimes (avec les deux, nés en 1999) et la récente Crime organisé qui n’a que Écurie d’Elliot (Meloni).







L’anatomie de Grey, pour sa part, n’est né qu’en 2005 et a été diffusé en continu, toujours avec Ellen Pompeo comme sa figure centrale. Le spectacle avait trois spin-off, dont un seul reste à l’antenne, Gare 19. Les deux autres étaient Pratique privée, émis entre 2007 et 2013, et Équipe B (2018), une websérie de seulement six chapitres.

Critique vs. le public de L’anatomie de Grey Oui La loi et l’ordre

Historiquement, les critiques et le public se sont séparés et ont rarement été d’accord. Qu’un film ou une série soit remis en cause par un expert ne signifie pas que son avenir est voué à l’échec. En fait, les chiffres qu’ils lancent L’anatomie de Grey Oui La loi et l’ordre dans Tomates pourries ils en sont l’exemple clair. En aucun cas ils ne coïncident et le dérivé du crime organisé c’est celui qui a le plus grand écart.







Selon les critiques, L’anatomie de Grey est la meilleure série des deux, avec 84 % d’approbation, contre 78 % de Loi et ordre : Unité spéciale d’aide aux victimes, et un très faible 45% du tout nouveau Crime organisé. Mais s’il faut parler de ce que les gens préfèrent, l’ordre est modifié et c’est l’enchaînement des Mariska Hargitay Oui Chris melon celui qui mène avec 89 % d’approbation qui dépasse 77 % de celui de Ellen Pompeo. La dernière place reste pour Crime organisé mais avec une amélioration substantielle de 24 points par rapport à l’avis des critiques.