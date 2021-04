Quelle est la meilleure alimentation pour votre signe?

En plus de l’exercice physique, manger peut vous aider à perdre quelques kilos. L’astrologie est l’une des plus anciennes façons d’étudier les corps célestes et leur influence sur l’humanité.

Le mouvement des étoiles n’est pas seulement lié à notre personnalité, mais il a aussi toujours été lié à des sciences telles que les mathématiques, la botanique, la médecine alternative et – pourquoi pas? – à nos corps.

Voyez comment élaborer le régime idéal de votre signe pour sécher les kilos en trop et collaborer au maintien de votre santé.

bélier

Vous avez besoin d’aliments qui fournissent beaucoup d’énergie, après tout, vous êtes extrêmement actif, tout le temps! Consommez des grains entiers, du lait, du fromage et du yogourt, du riz, des haricots, de la viande blanche grillée, des épinards, de la citrouille, du chou et du brocoli, des radis, de l’ail, des navets et des oignons. Les meilleurs fruits pour votre métabolisme sont les figues, les bananes, les papayes, les pommes et les fraises. Essayez également de manger, en moyenne, deux noix par jour. Buvez beaucoup d’eau pendant la journée et économisez du sel. Évitez tout ce qui est trop épicé, comme les saucisses, les sauces chaudes et les conserves. Consommez du concombre, du sucre raffiné et des pommes de terre avec modération.

Taureau

Vous êtes très sûr de vous et avez une grande estime de vous-même, mais vous êtes un peu paresseux et aimez manger, non? Doit-on donner au menu une variété et pratiquer une activité physique régulière pour éviter ces kilos en trop? Consommez des pois, des grains entiers, des épinards, du cresson, du chou-fleur, des blettes et des fruits aigres comme l’ananas, le citron et l’orange. Pour améliorer votre humeur, mangez plus de poires, de betteraves, d’abricots, de raisins, de concombres et d’avoine. Évitez les collations, les aliments frits, les sauces grasses, les sucreries et réduisez votre consommation de café. Essayez d’éviter de boire des boissons trop froides, car les Taureaux ont généralement la gorge sensible.

jumeaux

Le Gémeaux est une personne active et dynamique, connectée tout le temps à tout ce qui se passe autour de lui. Votre alimentation doit reconstituer l’énergie perdue et aider à combattre les tensions émotionnelles et mentales. Consommez des carottes, des épinards, un parfum vert, de la coriandre et de l’origan. Tous les légumes sont les bienvenus car ils contiennent des nutriments qui aident le cerveau à fonctionner à plein régime. Les fruits comme les pommes, les papayes, les ananas et les oranges peuvent être consommés à volonté. Les thés à la camomille, au fenouil et à la mélisse sont parfaits pour se détendre. Évitez les excès de café, les boissons alcoolisées, les sauces très épicées, ainsi que les viandes poivrées et grasses, qui prennent beaucoup de temps à être digérées et peuvent causer de l’inconfort.

Cancer

Vous êtes très émotif et parfois impulsif. Votre corps le sait et la nourriture est l’un des meilleurs moyens de protéger votre corps contre les maladies, en renforçant votre système immunitaire. Consommez des ignames, des grains entiers, des œufs, des champignons en général, des viandes blanches grillées, des haricots verts, des tomates, des oignons, de l’ail, du gingembre, des radis, du brocoli, des navets, des concombres et du cresson. Mangez de l’avocat, de la papaye, de la goyave, de la pastèque, de la banane. Une bouillie d’avoine, préparée avec du lait écrémé et saupoudrée de cannelle en poudre peut être un repas du soir revigorant. Évitez les fruits acides, les sodas, les boissons avec beaucoup de sucre, les aliments frits et les fromages jaunis, car ils contiennent des graisses. Ne faites pas trop de boissons alcoolisées!

Lion

La léonine est forte et robuste et, pour cette raison, il néglige sa nourriture car il pense que rien ne peut le tuer. Il a tendance à exagérer dans le sel, les condiments et les boissons alcoolisées, mais aussi courageuse et intrépide que soit cette attitude, elle peut avoir un prix à l’avenir, compromettant la santé. Mangez du riz et des grains entiers, beaucoup de tomates, d’aubergines, de betteraves, de carottes, de cresson, d’épinards, de chou frisé, de pommes de terre et de manioc. Les amandes et les noisettes, avec modération, aident à protéger le cœur. Privilégiez l’huile de maïs ou de tournesol. Prenez du yogourt faible en gras et des fruits comme la poire, la mangue, la fraise, la figue, la pêche et l’orange. Évitez les viandes rouges et grasses, les concombres, les œufs et les condiments riches en sel comme la sauce soja, la moutarde et le ketchup.

vierge

Vous êtes si harmonieux et organisé que vous souffrez d’un peu d’anxiété lorsque les choses deviennent incontrôlables. Votre alimentation doit contenir des aliments qui aident à combattre le stress, mais vous devez contribuer et lutter contre un mode de vie sédentaire. Consommez des légumes verts et des légumes en général, des grains entiers, mais sans exagérer l’avoine, qui peut avoir un effet laxatif. Les viandes rôties sont autorisées, si elles sont maigres, et essayez de donner la préférence au poisson. Mangez des fruits comme le melon, la banane, l’orange, le raisin, la pomme et la papaye. Préférez le miel au sucre blanc raffiné. Évitez les conserves, les saucisses, les pâtes en général, le chocolat et les boissons gazeuses. Votre estomac est sensible et ces aliments doivent être tenus à l’écart de votre alimentation.

Kg

Les Balance sont des personnes sensibles et doivent investir dans leur équilibre émotionnel. Les os et le système nerveux sont les points qui méritent plus d’attention au moment de choisir les aliments qui maintiendront votre santé. Mangez des légumes vert foncé comme les épinards et le chou frisé, les légumes en général, les viandes grillées maigres, le lait, le yogourt et les fromages, qui sont des sources de calcium et renforcent les os. Le radis, les tomates, les asperges et les betteraves sont parfaits pour lutter contre le stress. La pomme, le raisin, les figues et les amandes aident à se calmer. Évitez le porc, les assaisonnements forts et épicés, les saucisses et saucisses, les fruits très acides et en conserve en général.

Scorpion

Vous êtes actif, agité et très anxieux. Il est courant de réduire toute votre énergie en mangeant des aliments croquants tels que des collations et des arachides, qui peuvent endommager votre cholestérol et vous faire prendre des kilos en trop. Consommez des haricots verts, des grains entiers, des radis, du concombre, des asperges et des navets. Les fromages doivent être blancs et le lait demi-écrémé. Préférez le poisson à la viande rouge. Mangez du raisin, de la pastèque, de la pomme, de la cerise, de la noix de coco et de la fraise. Utilisez le basilic et l’origan pour assaisonner et réduire le sel. Évitez les bonbons, les collations, les craquelins, les boissons gazeuses, les frites, les aliments frits en général et les condiments.

Sagittaire

Vous êtes extrêmement actif et agité et vous évitez un mode de vie sédentaire. Votre alimentation doit être basée sur des aliments à haute valeur énergétique, mais sans les excès que vous commettez habituellement lors de la mise en place du plat. Consommez des légumes cuits en général, des pois (non en conserve) et des haricots verts, des grains entiers, du chou, des carottes, de la laitue, des concombres, des épinards et des radis. Les fruits tels que les raisins, les avocats, les pommes, les papayes, les prunes, les poires et les fraises ne peuvent pas manquer. Évitez tout ce qui est gras, comme les fromages très jaunes, les viandes rouges et porcines, le chocolat, le lait concentré, le beurre, l’excès de café et les boissons alcoolisées.

Capricorne

Vous êtes extrêmement intelligent, obstiné et travailleur. Mais, en matière d’activité physique, vous êtes toujours plus proche d’un mode de vie sédentaire. Essayez de combiner une alimentation équilibrée avec des exercices d’aérobie comme la danse, la natation ou la course à pied. Mangez du soja, des haricots, des grains entiers, du poulet, de la viande rouge maigre, de l’ail, des oignons, du chou frisé, de la laitue, des épinards et des légumes cuits. Des fruits comme l’avocat, la papaye, les prunes, la cerise, la poire, le melon et l’orange vous donneront de l’énergie pour faire de l’exercice. Évitez les conserves, les saucisses et les épices assaisonnées avec beaucoup de sel, ainsi que les chocolats. Préférez toujours le lait écrémé et le yogourt, et les fromages plus légers comme la ricotta.

Aquarium

Vous êtes dynamique, actif et polyvalent, mais votre humeur est instable et votre corps réagit à ces variations, devenant sensible aux maladies. Le menu du Verseau devrait contenir des aliments énergétiques qui renforcent le système immunitaire. Consommez des grains entiers, des haricots, du poisson et du poulet. Les légumes tels que le radis, le gombo, les lentilles et les carottes ne peuvent pas manquer, ainsi que les légumes vert foncé comme le brocoli et les épinards. Abus de fruits comme l’ananas, la poire, la pêche, le citron, l’orange, la fraise. Évitez les chocolats, les viandes grasses, le sucre raffiné, les fromages gras, les excès de noix, les saucisses et les boissons alcoolisées.

Poisson

Vous êtes rêveur et très calme. Votre sensibilité peut affecter votre corps, qui a tendance à retenir les liquides. Vous devez boire beaucoup d’eau, manger des fibres et éviter l’excès de sel. Consommez des grains entiers, de l’avoine, des carottes, des radis, des concombres, des poireaux, de la laitue, des épinards, de la chicorée et des concombres. Les viandes doivent être maigres: privilégiez les viandes blanches et les fruits de mer. Les fruits doivent être hydratants comme les poires, les pastèques, les pommes et les oranges, et aussi énergiques comme les bananes, les avocats et les papayes. Évitez les viandes fumées et grasses, la viande séchée, les saucisses, les condiments épicés, les bonbons en excès et les boissons alcoolisées.

Quels que soient votre signe et votre alimentation, si l’idée est de perdre du poids, pratiquez toujours des exercices physiques. Si vous êtes sédentaire depuis un certain temps, commencez par des activités légères, comme la pratique du yoga ou des promenades dans les espaces verts. Cela vous aidera à entrer en contact avec la nature et à trouver la paix intérieure.

Que ce soit une activité extérieure ou intérieure, ayez toujours des vêtements et des accessoires appropriés avec vous, qui non seulement offrent plus de confort pendant les activités, mais améliorent également vos performances. Voici quelques conseils:

Legging: le pantalon le plus polyvalent des vêtements pour femmes va partout, du yoga dans le parc au tapis roulant dans la salle de sport. Choisissez toujours vos leggings dans des tissus confortables qui ne se resserrent pas trop et qui laissent votre peau respirer. Pour le public masculin ou même pour les femmes qui préfèrent quelque chose de plus ample, un pantalon de survêtement ou une peluche est une option.

T-shirt: préférez les tissus en coton ou dry-fit, qui permettent au corps de respirer.

Baskets: soyez conscient de votre type de fréquentation, ainsi que du terrain ou du sol sur lequel vous utiliserez vos chaussures de tennis. Préférez toujours des chaussures spécifiques au type de sport que vous pratiquez: vos articulations et vos muscles vous en sont reconnaissants.

Presser: quel que soit le type d’activité, l’hydratation du corps est essentielle. Ayez toujours une pression bien approvisionnée à portée de main, que ce soit en été ou en hiver.

Moniteur cardiaque: pour les activités plus intenses, l’astuce est de surveiller votre fréquence cardiaque, en veillant à ce que vos battements par minute n’accélèrent pas trop ou ne restent pas en dessous de ce dont vous avez besoin pour brûler des calories ou obtenir de bonnes performances.