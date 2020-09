Quelle est la manière la plus éthique de distribuer le vaccin COVID-19 entre les pays, une fois qu’un vaccin efficace est disponible?

Un groupe international d’éthiciens a critiqué jeudi l’objectif de l’OMS de distribuer des vaccins pour traiter 20% de la population de chaque pays.

Un groupe international d’éthiciens a critiqué jeudi l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé de distribuer des vaccins contre les coronavirus pour traiter 20% de la population de chaque pays, proposant à la place ce qu’ils ont dit être un système de distribution plus équitable.

Dans un article publié dans la revue Science, Le professeur américain Ezekiel Emanuel et plus d’une douzaine d’experts de Grande-Bretagne, du Canada, d’Australie, de Norvège et de Singapour ont suggéré de donner la priorité aux pays où les flambées sont les plus graves.

La première tâche consiste à “minimiser le nombre de décès prématurés”, a déclaré à l’AFP Emanuel, directeur du département d’éthique médicale et de politique de santé de l’Université de Pennsylvanie.

Le groupe réfute également l’idée selon laquelle les allocations de vaccins devraient correspondre au nombre de travailleurs médicaux ou de personnes âgées dans un pays, ce qui favoriserait automatiquement les pays développés.

“Qui a beaucoup de travailleurs de la santé et qui a beaucoup de personnes âgées de plus de 65 ans? Les pays riches”, a déclaré Emanuel, qui était l’architecte des réformes des soins de santé du président Barack Obama.

Le système des experts, qu’ils appellent «Fair Priority Model», commence par calculer le nombre d’années de vie qui s’ajouteront dans un pays donné par l’administration d’un million de doses de vaccin, par exemple.

Le Pérou, où les taux de mortalité de Covid-19 sont actuellement très élevés, et les États-Unis, où le virus continue de tuer un millier de personnes chaque jour, figureraient probablement sur la liste des priorités.

“Mais prenez la Nouvelle-Zélande, en leur donnant un million de doses, vous n’allez probablement pas épargner mais une ou deux personnes littéralement. Donc, elles seraient en bas de la liste des priorités”, a-t-il déclaré.

Les agents de santé ne sont pas une priorité?

Le groupe rejette l’argument selon lequel ses politiques récompenseraient une mauvaise gestion comme celle des États-Unis, qui mène le monde en nombre de décès et de cas de virus.

“Vous ne devriez pas pénaliser les Américains parce que Donald Trump ne semble pas pouvoir gérer cette pandémie”, a déclaré Emanuel.

Contre Covid-19 “vous ne dites pas que tout le monde obtient la même chose”, a-t-il dit.

“Le pays avec la pire situation, ils doivent être traités en premier”, a-t-il ajouté, comparant la situation à une salle d’urgence où une victime de crise cardiaque est traitée avant le patient souffrant de maux de gorge.

Après avoir calculé les années de vie qui pourraient être sauvées, les experts proposent de prendre en considération la minimisation de l’impact économique et social du virus, comme le chômage, la pauvreté et les fermetures d’écoles.

Dans leur plan, les populations prioritaires ne sont pas nécessairement les agents de santé, mais celles qui sont mises en danger par leur situation de logement, leur emploi ou leur âge.

“De nombreux agents de santé ne sont plus infectés parce qu’ils savent comment utiliser les masques, les blouses et les gants”, a-t-il déclaré. “Et donc ils n’ont peut-être pas besoin d’être en tête de liste en termes de priorité. Vous devez regarder les données empiriques.”

Il a ajouté que l’immunisation des personnes âgées “peut ne pas fonctionner si elles ne répondent pas bien à un vaccin”.

Le débat académique sur la manière de partager un futur vaccin gagnera-t-il du terrain avec les leaders mondiaux?

Les pays riches ont déjà précommandé des milliards de doses de vaccins pour eux-mêmes et le mécanisme mis en place par l’OMS pour une distribution plus équitable, connu sous le nom de Covax, n’a pas encore levé les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins des 92 pays pauvres qui se sont inscrits.

