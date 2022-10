Quelle est la fortune totale de Sylvester Stallone

Hollywood

le protagoniste de Rocheux Oui Rambo Il est l’une des figures hollywoodiennes les plus importantes des années 70 et 80.

© GettySylvester Stallone.

A partir des années 70 Sylvester Stallone est devenu l’emblème de Hollywood. Après des années de lutte, il a trouvé un moyen de convaincre certains producteurs qu’il avait une bonne idée à transformer en film et qu’il ne la vendrait que s’il pouvait y jouer. On parle bien sûr de Rocheux. La bande est arrivée en 1976 et est devenue l’une des franchises les plus importantes des drames sportifs, en plus d’être restée avec l’Oscar pour le meilleur film sur d’autres grandes histoires comme réseau Oui Conducteur de taxi.

Depuis, Sylvester Stallone Il est devenu synonyme de films d’action et de plus en plus d’opportunités se présentaient à lui. C’est ainsi qu’est apparu un autre de ses grands personnages, Jean Ramboen plus des monuments de science-fiction tels que Le démolisseur. Tout cela, bien sûr, grâce à la lumière que lui a apporté ce projet de boxeur de Philadelphie qu’il a lancé sur grand écran au milieu des années 1970.

Grâce à cette course Sylvester Stallone il est devenu l’une des figures les plus importantes de l’industrie et cela s’est reflété dans ses revenus. D’après le site Valeur nette des célébritésla fortune de Stallone s’élève à 400 millions de dollars. En ce sens, il faut noter que grâce à tout ce qu’il a écrit tout au long de sa vie professionnelle, avec Rocheux À la barre, des histoires ont émergé qui rapportaient sur grand écran plus de 4 milliards de dollars de bénéfices.

Pour faire Rocheux, Par exemple, il a accepté un chèque de 23 mille dollars juste pour qu’ils n’enlèvent pas la place du protagoniste. Six ans plus tard, avec le premier film de Rambo, ses contrats étaient déjà considérablement juteux : il a signé pour 3,5 millions de dollars. A partir de là, tout a monté. On dit qu’entre les années 1970 et 2012, il a rapporté plus de 300 millions de dollars grâce à ses seuls salaires de film.

+ La série Rocky arrive

Rocheux C’est sans aucun doute le projet le plus important de sa carrière. Avec six films centrés sur ce personnage et une trilogie basée sur le spin-off croire, l’histoire du boxeur est loin d’être terminée. En mars 2021, il a annoncé qu’il travaillait sur un projet de série de Rocheux et j’avais déjà quelques scripts écrits. C’est un préquel « idéalement » Il sera composé de 10 épisodes et « quelques saisons pour vraiment conquérir le coeur des personnages ». Cela a été raconté par Stallone sur ton compte Instagram où il a souligné que nous verrons les personnages centraux de la saga dans leurs jeunes années. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de nouvelles majeures sur la direction que prend la série.

