Quelle est la fortune de Vanessa Paradis en 2022 ?

Vanessa Paradis (née le 22 décembre 1972 en France) est une célèbre mannequin, chanteuse et actrice. Paradis est devenue une star à seulement 14 ans après que sa chanson « Joe Le Taxi » soit devenue un succès international.

En 2022, Vanessa Paradis a une valeur nette estimée à 100 millions de dollars (ou 80 millions de livres sterling), selon Celebrity Net Worth.

L’album éponyme de Vanessa Paradis est en tête des charts en France, et elle a depuis reçu de nombreux prix et distinctions.

Paradis est également connue pour sa relation précédente avec l’acteur et musicien américain Johnny Depp, qui est bien connu pour ses choix de films variés et inhabituels et a une valeur nette similaire à celle de Paradis, à 100 millions de dollars.

Johnny Depp et Vanessa Paradis à la Screen Actors Guild Awards à Los Angeles le 5 février 2005 Crédit photo : Francis Specker / Alamy

Avant la relation de Depp avec Paradis, il est sorti avec le mannequin Kate Moss entre 1994 et 1998. La même année, sa relation avec Moss a pris fin, il a rencontré le chanteur français Paradis lors du tournage d’un film de Roman Polanski à Paris. Ils étaient en couple depuis près de 15 ans et ont eu des enfants ensemble avant la fin de la relation en juin 2012. Le couple s’est séparé « à l’amiable » et Depp a fourni à Paradis un règlement de la moitié de sa richesse même s’ils n’étaient pas mariés.

Récemment, Depp a reçu une large attention du public en raison de son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard, qu’il a épousée en 2015 après s’être rencontrée sur le tournage de The Rum Diary en 2009.

L’actrice Ellen Barkin a également récemment commenté sa relation avec Depp, mais a déclaré que leur relation était « sexuelle » et non « romantique », dans une déclaration pour l’affaire en diffamation contre Amber Heard. Barkin est devenu un ami proche de Depp pour la première fois en 1994 lorsqu’ils ont travaillé sur Peur et dégoût à Las Vegas ensemble.