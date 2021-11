Quelle est la fortune de Daniel Radcliffe estimée 20 ans après la première de Harry Potter

Quand on parle de sagas cinématographiques qui ont marqué le public, il est inévitable de mentionner Harry Potter, car c’est devenu un véritable phénomène qui perdure encore aujourd’hui. Cette année marque le 20e anniversaire du premier film, où le monde s’est rencontré Daniel Radcliffe et il a cédé la place à une renommée unique et à faire partie d’autres projets.

La première adaptation des œuvres littéraires de JK Rowling a été Harry Potter et la Pierre Philosophale, un film qui était en pré-production lorsque le jeune acteur a décidé de se rendre au casting. Ses parents ne croyaient pas qu’il pourrait y parvenir, car ils pensaient au processus difficile et frustrant que serait pour lui l’échec, mais il a finalement obtenu le rôle mythique parmi 40 000 candidats.

Avant de faire partie de la franchise, il était dans le téléfilm David Copperfield et a fait ses débuts sur grand écran en Le tailleur du Panama et Garçons de décembre des années plus tard. En dehors des caméras, il a joué dans la pièce Équus, où il a reçu de vives critiques pendant trois ans, comme dans Comment réussir en affaires sans vraiment essayer et L’infirme d’Inishman, en référence claire que l’univers du jeune sorcier n’était pas son seul objectif.

+ À combien s’élève votre fortune ?

Bien sûr, la saga de Harry Potter fC’est ce qui lui a procuré le plus de rentabilité économique dans sa jeunesse, mais il a aussi intégré les distributions d’autres films comme Tuez vos chéris, et si, cornes, homme de l’armée suisse, Imperium, jungle et Fusils Akimbo. Pour tous les projets réalisés, le site Les temps s’assure que Daniel Radcliffe détient actuellement une fortune de 94 millions de livres sterling.

À l’époque, il a déclaré qu’il n’avait pas besoin de continuer à jouer, mais il l’a fait juste pour le plaisir : « Je n’ai pas besoin d’argent. J’en ai assez. », a-t-il assuré. Cependant, il ne mène pas une vie ostentatoire, c’est plutôt simple, car ce n’est généralement pas une personne qui aime dépenser et préfère rester ainsi pour conserver son indépendance lorsqu’il assume un rôle.

