Quelle est la différence entre un mandalorien et un enfant de la montre?

Ce dernier épisode de Le mandalorien était certainement le plus excitant pour les fans des précédents Guerres des étoiles contenu comme Star Wars: La guerre des clones et Rebelles de Star Wars. La série a vraiment prospéré sur le fait que c’est sa propre chose, mais avec des personnages supplémentaires du passé de la franchise, elle est vraiment excitante et ajoute à la construction globale du monde de la série.

Et cet épisode a répondu à de nombreuses questions que les fans auraient pu se poser concernant les Mandaloriens depuis le début de la série. Merci en grande partie à un visage familier qui est apparu dans cet épisode. [Spoiler alert: Spoilers for “Chapter 11” of The Mandalorian ahead].

Il a toujours été établi que Mando n’est pas de Mandalore; c’est un enfant trouvé

Lentement mais sûrement tout au long de la première saison de Le mandalorien, L’histoire de Mando s’est déroulée. Il est devenu connu que son vrai nom est Din Djarin; Mando n’était, bien sûr, qu’une version de «mandalorien», car il n’était pas proche de beaucoup de personnes avec lesquelles il était entré en contact.

Il a également révélé qu’il n’était pas de la planète Mandalore. Sa version du mandalorien est plutôt une faction religieuse. Il a été sauvé par les Mandaloriens lorsque sa ville a été attaquée pendant la Purge, alias la Chute de la République (alias Ordre 66, ou quelque temps après).

Il a ensuite été recueilli par ces Mandaloriens et a repris leurs pratiques. Leur culture consiste à aider les enfants trouvés, à ne pas enlever leur casque – jamais – et à dire aussi «C’est le chemin». Lorsque Mando est entré en contact avec Cobb Vanth, par exemple, qui portait une armure mandalorienne mais n’obéissait pas à la règle du casque, c’était un cadeau mort pour lui qu’il n’était pas un mandalorien.

Cependant, les fans de La guerre des clones sachez que les Mandaloriens n’ont pas toujours eu cette règle. Donc Le mandalorien a vraiment soulevé beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles Mando était différent. Dans les décennies qui ont suivi le début de l’Empire, les Mandaloriens ont-ils failli disparaître et développer ces pratiques? Qu’est-il arrivé à Bo-Katan et au reste de Mandalore après qu’Ahsoka ait aidé à expulser Maul? Eh bien, cet épisode commence à répondre à ces questions et plus encore.

Cet épisode a présenté Bo-Katan et les Mandaloriens de Mandalore

Pour tous ceux qui n’ont pas vu les deux séries animées mentionnées auparavant, c’est définitivement OK. Ce n’est pas une condition préalable pour apprécier et comprendre Le mandalorien du tout.

La raison pour laquelle Mando est si décontenancé par Bo-Katan et ses deux partenaires est qu’ils agissent et se battent comme de vrais Mandaloriens, mais ils retirent leurs casques. Encore une fois, c’est un cadeau mort pour lui qu’ils sont des faux. Il ne connaît apparemment pas les Mandaloriens en dehors de sa secte religieuse. C’est tout ce qu’on lui a appris, ce qui est également logique.

Bo-Katan n’est cependant pas aussi confus ou alarmé. Elle et les deux Mandaloriens qui l’accompagnent donnent des regards complices et elle l’appelle un «enfant de la montre». Qu’est-ce que c’est?

Comme elle le décrit, ce sont des enfants trouvés que d’anciens membres de Death Watch ont pris sous leur aile. Pendant la guerre des clones, Death Watch était un groupe terroriste de Mandaloriens qui a fait défection de Mandalore. C’est parce que la duchesse Satine Kryze – la sœur de Bo-Katan – a établi une position pacifiste et neutre sur leur planète. Pre Vizsla, un autre membre d’une puissante lignée de Mandaloriens et descendant du premier et unique Jedi mandalorien, devint le chef de Death Watch. Il est en fait exprimé par Le mandalorien showrunner Kevin Feige.

Comme vous pouvez le constater, les Mandaloriens sont de grands combattants. Ils se considèrent comme des guerriers. Alors Death Watch a pris sur lui de continuer cette croyance. Ils sont allés contre leur gouvernement et essayaient continuellement de regagner le pouvoir sur leur planète pour renverser la duchesse pacifiste.

Bo-Katan faisait partie de Death Watch

Même si Bo-Katan était liée à la duchesse Satine, elle était toute guerrière, si ce n’était pas évident. Elle a rejoint Death Watch et était le bras droit de Pre Vizsla. Cependant, une fois que Pre Vizsla a conclu un pacte avec Maul, elle a commencé à se méfier de la direction de Death Watch. Non seulement Vizsla avait conclu un accord avec un ancien Sith, mais ils allaient laisser Maul reprendre Mandalore avec eux.

Le siège de Mandalore a amené Ahsoka Tano lorsque Bo-Katan a quitté Death Watch. Comme elle le craignait, Maul a tué Pre Vizsla, a pris le sabre noir de sa famille et a pris le contrôle de leur monde natal de Mandalore. Les Jedi ne pouvaient épargner personne d’autre qu’Ahsoka et son groupe de soldats clones qu’Anakin lui avait accordés. Elle n’était plus techniquement une Jedi et donc elle n’était pas autorisée à diriger «officiellement» un escadron de soldats en tant que commandant. Elle l’a fait quand même, mais quand même.

Quoi qu’il en soit, ils ont reconquis Mandalore, mais une bonne partie de Death Watch était toujours fidèle à Maul, ce qui est vrai bien après la chute de la République. Mais certains doivent juste avoir continué à former leur propre faction religieuse de Mandaloriens, et c’est ce dont Mando fait partie.

Donc, pour faire court, Bo-Katan est un mandalorien de la planète Mandalore. Mando, alias Din Djarin, est un enfant trouvé qui a été recueilli par d’anciens membres de Death Watch, un groupe extrémiste qui est devenu des fanatiques religieux, comme les appelait Bo-Katan. Mando est un enfant de la montre et membre de cette forme de mandalorien. Les deux sont des mandaloriens mais font partie de deux versions distinctes du terme.

