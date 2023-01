Quelle est la dernière première de Netflix en 2022

in

NETFLIX

Un film qui a brillé dans les festivals de cinéma était le dernier gros pari de Netflix cette année. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous devriez le voir !

©GettyUn hit du festival est maintenant disponible sur Netflix.

Dans quelques heures, 2022 touchera à sa fin. Comme à l’accoutumée, cette période festive apparaît aussi comme un moment de bilan. Dans le cas des amateurs de films et de séries, beaucoup d’entre eux passent en revue quelles ont été les meilleures productions de l’année et lesquelles pourraient remporter des statuettes impressionnantes lors de la prochaine saison de récompenses. Mais en plus, il existe des données spécifiques qui sont incontestables : Quel a été le dernier film à sortir cette année sur Netflix ?

Le géant du streaming s’est imposé avec de grosses sorties au cours des 12 derniers mois, mais surtout en décembre. Et c’est que des longs métrages tant attendus comme Pinocchio de Guillermo del Toro, barde, fausse chronique de quelques vérités, oignon de verre : un mystère à couteaux tirés Oui Matilda : la comédie musicale de Roald Dahl. C’était précisément l’un des films les plus attendus de l’année, celui qui a eu la dernière grande première sur Netflix.

+ Le dernier film sorti sur Netflix en 2022

Un projet plus qu’exceptionnel a été mis en place en clôture d’une belle année pour Netflix. Il s’agit de bruit blancqui a été traduit pour l’Amérique latine par Bruit de fond. Inspiré du roman de Don DeLillo, le film a en fait fait son chemin dans des festivals renommés et a même été projeté dans des salles limitées. Cependant, le lancement mondial est venu du géant du streaming il y a quelques heures à peine.

C’est un film incontournable si vous aimez le travail de la prestigieuse équipe qui réalise ce succès. Tandis que Noé Baumbach éblouit une fois de plus en tant que réalisateur et scénariste, Adam Driver et Greta Gerwig ils exhibent de merveilleuses performances dans les rôles principaux. De cette façon, les grandes associations commencent à considérer le film comme l’un des temps forts des prochaines cérémonies de remise des prix.

De quoi s’agit-il bruit blanc? Bruit de fond présente une famille un peu particulière qui doit faire face aux conflits de la routine quotidienne. Sa vie bascule lorsqu’un accident industriel recouvre sa ville d’un nuage toxique. Cet événement oblige Jack, professeur d’université, à tenter de déchiffrer le mystère de l’amour, la recherche du bonheur et, surtout, à composer avec le fait que tôt ou tard il mourra.

