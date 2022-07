Quelle est la date de sortie exacte pour le déverrouillage MultiVersus ?

MultiVersus, la version Warner Bros. de Smash Bros pour PC, est étonnamment bonne, à notre avis. Vous n’aurez pas besoin de payer pour l’édition du fondateur à 40 € lorsque vous pourrez bientôt décider par vous-même. Vous pouvez également devenir un trempage principal de Batman sur Velma si vous avez simplement un peu plus de patience.

Bien que je ne vous en veuille pas si vous n’étiez pas sûr, MultiVersus sera totalement gratuit. Le jeu avait un alpha restreint plus tôt cette année, et mercredi dernier, il est devenu un titre «bêta ouverte en accès anticipé» à 40 €, 60 € et 100 € sur Steam. Cependant, étant donné que les utilisateurs devaient payer pour participer, MultiVersus n’est ni un accès anticipé (il n’est pas annoncé comme un jeu Early Access sur Steam) ni véritablement une version bêta ouverte. Mais à partir de mardi, il sera disponible gratuitement sur Steam, ce qui le rendra « ouvert » à n’importe qui.

Il est temps de débloquer la bêta ouverte MultiVersus

Le mardi 26 juillet à 9h00 PDT, MultiVersus lancera sa bêta ouverte gratuite. Ce que cela signifie dans d’autres contextes est le suivant :

PDT : 26 juillet à 9 h 00

HAE : 26 juillet à midi

BST: 26 juillet à 17h

CET : 26 juillet à 18h

AEST : 27 juillet à 2h du matin

La bêta ouverte MultiVersus sera accessible à ces moments-là dans les Amériques, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande sur PC, Playstation 4/5, et Xbox Un/S/X. Lorsque MultiVersus quittera enfin la «bêta ouverte», il restera libre de jouer, il n’y a donc aucun avantage à retarder le jeu jusqu’au 26 juillet.

WB déclare sur sa page Web FAQ bêta ouverte que «Dans les mois à venir, MultiVersus continuera à recevoir des mises à jour avec de nouveaux personnages, des cartes, du contenu saisonnier, etc. La bêta ouverte n’a pas encore atteint sa conclusion. L’argent en jeu et un « Preseason Battle Pass » premium sont toujours disponibles, et un Battle Pass de la saison 1 devrait être lancé le 9 août. Donc, peu importe ce que dit WB, je pense que c’est la date de lancement réelle de MultiVersus. Les personnes ayant un accès anticipé ont déjà déterminé que Taz est OP et Velma est au niveau caca, donc si vous essayez de choisir avec qui commencer mardi, Taz est le choix évident.