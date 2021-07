Quelle est la date de sortie de The You Saison 3 Netflix? Dernières nouvelles

– Publicité –



Thriller psychologique américain Vous reviendrez pour une autre série. Joe Goldberg, Love Quinn et une foule d’autres personnages les rejoindront alors qu’ils tentent d’échapper à leur passé meurtrier.

Basé sur les livres de Caroline Kepnes, Vous suivrez Joe et Love dans leur tentative de prendre un nouveau départ dans la banlieue de Los Angeles.

Victoria Pedretti (Scott Speedman), Shalita Grant et Shalita Gard apparaîtront dans la 3e série à venir. Cette troisième série comprendra 10 épisodes produits par Sera Gamble, co-créatrice et productrice principale de la série.

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour la nouvelle série de You: Who’s on it quand ils sortiront sur Netflix.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 de The You ?

Netflix a confirmé que You 3 fera ses débuts en 2021.

Cela signifie que la nouvelle série est à presque deux ans de la saison deux, qui a été abandonnée le lendemain de Noël de Netflix 2019.

Qui est dans le casting de la saison 3 de You ?

Joe Goldberg et Love Quinn terminent la saison 2 en tant que familles heureuses dans la vie de banlieue. Pourtant, les fans des deux précédentes séries de You savent que Joe va bientôt retrouver une nouvelle obsession.

Nous avons tous confirmé des membres de la distribution pour la saison trois de You.

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg

La nouvelle série de Joe est encore un nouveau départ. Joe a déménagé à New York entre les saisons un et deux après avoir tué son ex-fiancée, Beck.

Penn Badgley incarne Joe dans Gossip Girls. Joe jette son dévolu sur Natalie, sa nouvelle voisine.

Victoria Pedretti dans le rôle de Love Quinn

Victoria Pedretti, The Haunting’s Love, est de retour pour sa deuxième série.

Joe est plus malin et lui montre qu’elle n’est qu’une méchante car elle donne l’impression qu’elle se battra pour le garder dans cette série. Joe se sent dégoûté par ses actions et jette son dévolu sur quelqu’un de plus innocent.

Scott Speedman dans le rôle de Matthew

Speedman (Animal Kingdom Underworld) incarnera Matthew, un PDG à succès qui est également mari et père.

Matthew, selon une description officielle du personnage, est réservé et parfois mystérieux avec une tendance à se retirer. Tout cela masque un puits profond d’émotion.

Shalita Grant comme Sherry

Grant (NCIS New Orleans), jouera Sherry. Sherry est une « Momfluencer », une femme qui, bien qu’elle paraisse amicale et invite l’Amour dans son cercle, est une fille mesquine qui se sent menacée par l’Amour.

Travis Van Winkle dans le rôle de Cary

Cary est décrit comme un personnage riche et charmant et un « maître de l’auto-optimisation ».

Bien qu’il ne soit pas encore clair quel rôle il jouera dans les événements de la nouvelle série, il serait probablement en compétition pour Joe (réel et imaginaire).

Saffron Burrows comme Dottie

Saffron Brows (Agents of SHIELD), assume le rôle de Love en tant que mère de Love, Dottie. Pour la prochaine série 3, il a été promu au statut de série fréquente.

Dottie a été dévastée par la perte de Quarante et est maintenant déterminée à consacrer tout son amour, son attention et son soutien à son nouveau petit-enfant.

Michaela McManus dans le rôle de Natalie

Michaela McManus de The Vampire Diaries incarne Natalie, la nouvelle voisine de Joe et le sujet de sa dernière obsession. Natalie, qui est mariée et a été une femme à succès à part entière et est elle-même une réussite sociale et commerciale, mène un style de vie secret sur lequel Joe veut désespérément en savoir plus.

Le casting comprend également :

Dylan Arnold comme Théo

Tati Gabrielle dans le rôle de Marienne

Shannon Chan-Kent dans le rôle de Kiki

Ben Mehl dans le rôle de Dante

Chris O’Shea dans le rôle d’Andrew

Christopher Sean dans le rôle de Brandon

Bryan Safi dans le rôle de Jackson

Mackenzie Astin dans le rôle de Gil

Ayelet Zurer dans le rôle du Dr Chandra

Scott Michael Foster dans le rôle de Ryan

Votre saison trois n’est pas encore sortie, mais le dernier épisode de la saison nous a donné quelques indices sur ce que nous pouvons attendre de la série.

Joe et Love, qui ont été tués dans la série 2, venaient de déménager de Los Angeles dans les banlieues. L’amour est censé être enceinte.

Une chose est sûre cependant : le passé ne décevra pas le couple, même en banlieue. Leur tas de corps ne fera qu’augmenter dans la nouvelle série.

Si les dernières secondes de la série sont des indications, Joe fera de son mieux pour faire connaissance avec Natalie, leur voisine. Il essaiera également de garder l’Amour heureux tout en faisant de son mieux pour ne pas gêner l’Amour.