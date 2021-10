Cette série exclusive de Netflix regorge de moments incroyables qui feront monter votre adrénaline, de scènes hilarantes avec des amis et de scènes de poursuite passionnantes qui vous feront crier sur votre écran.

Tout cela et bien d’autres encore sont ce qui rend cette émission spéciale et a contribué à rendre la série éligible à la possibilité de renouveler sa saison peu de temps après ses débuts en avril 20202. Mais, quel est le statut de la saison 3 d’Outer Banks ?

Quelle est la date de sortie de la saison 3 d’Outer Banks ?

Comme pour tous les fans, nous espérons qu’il y aura des informations concernant la date de sortie de la saison 3 d’Outer Banks. Elle arrive bientôt. En passant en revue ce que nous avons appris sur les deux dernières saisons, on pourrait imaginer que la prochaine saison de l’émission d’aventure pour adolescents pourrait être disponible en préparation sur Netflix à l’été 2022.

Pour vous donner un contexte, la saison 2 d’Outer Banks a commencé à tourner en septembre 2020 et s’est déroulée à l’été 2021. De plus, l’émission avait au plus un écart d’un an entre les deux saisons d’Outer Banks, avec la sortie de la saison 1 dans Avril 2020 et sortie de la saison 2 en juillet 2021. Si tout se passe comme prévu et que la production commence en 2021, il y a de fortes chances que l’été 2022 verra la première saison d’Outer Banks Saison 3. Dans le cas où la production serait retardée (en raison de l’épidémie ou pour toute autre raison) et la date de sortie peut être déplacée vers la fin de 2022. Cela ne devrait pas tarder avant que nous recevions la nouvelle.

Qui est dans le casting de la saison 3 d’Outer Banks?

Bien qu’il n’y ait aucune information concernant la liste de casting exacte pour la saison 3, c’est quelque chose que nous pouvons faire une estimation raisonnable et éclairée. Sur la base de la progression de l’histoire et de l’acclamation du personnage (et de ceux qui le jouent), il est probable que la majorité des principaux membres de la distribution seront de retour dans la série pour la saison 3 d’Outer Banks. Ils reprendront leurs rôles précédents. . Par exemple, nous pouvons certainement nous attendre à voir Chase Stokes dans John B Routledge, Madelyn Cline dans Sarah Cameron, Madison Bailey dans Kiara « Kie » Carrera, Jonathan Daviss dans Pope Heyward, Rudy Pankow dans JJ Maybank, Charles Harford dans Big John ainsi que Charles Esten dans le rôle de Ward Cameron.

D’autres membres de la distribution qui seraient de retour pour reprendre leurs rôles dans Outer Banks Saison 3 sont Drew Starkey comme Rafe Cameron, Austin North comme Topper, Elizabeth Mitchell comme Carla Limbrey et Carlacia Grant comme Cleo Caroline Arapoglou comme Rose, Cullen Moss comme Shoupe, Cullen Moss comme Shoupe, E. Roger Mitchell comme Heyward, Samantha Soule comme Anna Carrera, Gary Weeks comme Luke Maybank.

Existe-t-il une bande-annonce ou un teaser de la saison 3 ?

Une autre source de consternation pour les fans ! Sans aucune confirmation sur le nouvel épisode de cette saison, nous n’avons aucune information sur la bande-annonce de la saison 3 d’Outer Banks. Lorsqu’elle sera révélée, nous sommes sûrs qu’elle sera très excitante et attirera les téléspectateurs dans l’intrigue. Gardez cet espace à l’esprit et gardez votre patience, car nous vous apporterons les mises à jour les plus récentes concernant les bandes-annonces, les teasers et d’autres informations sur la saison 3 d’Outer Banks au cas où elles seraient publiées.

Outer Banks a-t-il été renouvelé pour la saison 3 ?

Ce n’est pas encore le cas. À la suite de la sortie de la saison 2 à l’été 2021, Netflix n’a pas encore officiellement renouvelé Outer Banks pour une troisième saison. Il y a de bonnes raisons d’espérer une autre saison puisque la série est extrêmement populaire, surpassant certaines des émissions les plus populaires de Netflix et propulsant Netflix au sommet des charts de streaming Neilsen pendant plusieurs semaines.

