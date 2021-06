Quelle est la consommation électrique des consoles et PC ?

Nous vous montrons la consommation d’électricité des consoles et des PC par heure pour calculer combien cela nous coûtera de jouer avec le nouveau tarif d’électricité.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le 1er juin, les nouveaux tarifs de consommation d’électricité ont été établis en Espagne. Cela a radicalement changé la façon dont nous calculons la consommation de nos appareils. Par conséquent, dans 45Secondes.fr, nous vous expliquons comment le consommation électrique des consoles et PC pour que vous puissiez faire le point sur ce qu’ils vont vous dire désormais.

Combien coûtera l’électricité dans chaque bande?

La nouveauté de ce changement est que nous aurons désormais 3 bandes avec un coût différent pour la lumière.

Heure de pointe : Le masque. Elle passe de 10 heures du matin à 2 heures de l’après-midi, puis de 6 heures de l’après-midi à 10 heures du soir et la consommation approximative est de 0,24 € l’heure.

: Le masque. Elle passe de 10 heures du matin à 2 heures de l’après-midi, puis de 6 heures de l’après-midi à 10 heures du soir et la consommation approximative est de l’heure. Heure Llana : Ici, nous entrerons de 8 heures du matin à 10 heures du matin, la nuit de 10 à 12 heures (0:00). Dans cette bande, le coût est 0,15 € environ une heure.

: Ici, nous entrerons de 8 heures du matin à 10 heures du matin, la nuit de 10 à 12 heures (0:00). Dans cette bande, le coût est environ une heure. Heure de la vallée: La moins chère. Cela va essentiellement de 12 heures du soir à 8 heures du matin. Même 24 heures le samedi et le dimanche. Ici ça va nous coûter 0,11 € l’heure environ.

Combien cela coûtera-t-il de jouer une heure sur mes systèmes ?

Cela variera beaucoup selon la console et divers détails doivent être ajoutés à ce qui est calculé, comme les écrans que nous utiliserons et leur configuration (par exemple, le plus lumineux, le plus consommé), la lumière dans notre pièce et si nous avoir des composants externes connectés, tels que des contrôleurs, des casques VR et des périphériques qui consomment beaucoup d’électricité.

Nous vous disons combien coûte chaque console simplement parce qu’elle est allumée. Les valeurs correspondent à ce qu’il nous coûtera par mois pour chaque heure de consommation.

Systèmes Sony

PlayStation 4 (base et mince) : Pendant l’heure de pointe 0,80 € l’heure, en heure plate 0,50 € et en heures creuses 0,37 € .

: Pendant l’heure de pointe l’heure, en heure plate et en heures creuses . Playstation pro : A l’heure de pointe ça va nous coûter 1,97 € , dans la plaine 1,23 € et dans la vallée 0,90 € .

: A l’heure de pointe ça va nous coûter , dans la plaine et dans la vallée . Playstation 5: Si nous jouons aux heures de pointe, nous 1,45 €, tandis que sur la plaine ce sera 0,92 € et dans la vallée 0,68 €.

Systèmes Microsoft

Xbox One (base, séries S et S) : Pendant l’heure de pointe 0,66 € l’heure, en heure plate 0,41 € et en heures creuses 0,30 € .

: Pendant l’heure de pointe l’heure, en heure plate et en heures creuses . Xbox One X : A l’heure de pointe ça va nous coûter 1,51 € , dans la plaine 0,94 € et dans la vallée 0,69 € .

: A l’heure de pointe ça va nous coûter , dans la plaine et dans la vallée . Xbox série X : Si nous jouons à l’heure de pointe, nous allons 1,47 €, tandis que sur la plaine ce sera 0,92 € et dans la vallée 0,68 €.

Nintendo

Commutateur Nintendo: la machine de Nintendo est la moins chère. A l’heure de pointe nous partirons par 0,10 €, dans la plaine 0,06 € et dans la vallée 0,04 €.

ordinateur

Dans ce cas, la consommation approximative est beaucoup plus imprécise, car nous calculons à partir du haut de nos alimentations et celles-ci varient en fonction de leur système d’efficacité énergétique. Par exemple, nous n’économisons pas autant avec une police certifiée 80 plus qu’une police certifiée 80 titane.

De plus, cela variera également en fonction du processeur, des graphiques, de la RAM et des autres composants que nous avons connectés. La consommation commercialement attribuée à une source correspond à sa capacité maximale, et non à ce qu’elle consomme régulièrement et quotidiennement.

Compte tenu de cela, nous devons être conscients que nos tours consommeront beaucoup moins, alors prenez ces calculs comme une limite maximale que vous ne rencontrerez jamais (ou presque jamais).

Même ainsi, gardez à l’esprit que le PC doit être ajouté au coût des moniteurs, périphériques et autres, mais ils auront encore un long chemin à parcourir pour atteindre la limite maximale que vous verrez ci-dessous.

PC avec sources 1200w : Pendant l’heure de pointe 8,64 € l’heure, en heure plate 5,41 € et en heures creuses 3,96 € .

: Pendant l’heure de pointe l’heure, en heure plate et en heures creuses . PC avec sources 700w : Pendant l’heure de pointe 5,04 € l’heure, en heure plate 3,15 € et en heures creuses 2,31 €

: Pendant l’heure de pointe l’heure, en heure plate et en heures creuses PC avec sources 500W: Pendant l’heure de pointe 3,66 € l’heure, en heure plate 2,25 € et en heures creuses 1,65 €

Comme on dit, tu mets tes mains sur nos têtes si vite. Le plus courant est que vos tours consomment entre 200-300w par heure approximativement, un peu plus que ce que consomme une console comme la PlayStation 5. Cependant, avec cela, vous pouvez prendre en compte ce que votre ordinateur pourrait sabler si tous vos composants étaient mis en mode Super Saiyan.