Quelle est la chose la plus sexy à propos de « Pálpito » et des autres questions posées aux protagonistes de la série

Après avoir regardé les deux saisons de « Pressentiment »l’incroyable chimie qu’ils ont est incontestable Michel Brown et Ana Lucia Dominguez, à la fois sur et hors écran. Bien que les protagonistes de la série netflix Ils ont leurs partenaires respectifs, une entrevue inhabituelle les a rendus plus proches et plus mal à l’aise que jamais.

L’acteur argentin qui joue Simón Duque dans le programme est marié depuis 2013. Sa femme n’est ni plus ni moins que Margarita Muñozqui donne vie à sa femme fictive, feu Valeria Duque.

Pour sa part, Ana Lucía Domínguez marié en 2008 avec Jorge Cárdenasun acteur colombien connu pour jouer Alan Saade dans « El Señor de los Cielos » et a également fait une apparition dans « Pálpito » en tant que voyou.

Malgré cela, la connexion entre les protagonistes est palpable et s’est ressentie comme jamais auparavant dans le interview publiée le 14 avriloù les deux ont répondu aux questions, mais dans un cadre unique.

ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ ET MICHEL BROWN À DEUX POUCES

La dynamique de l’interview organisée par Netflix Amérique latine était composée de Michel Brown et Ana Lucía Domínguez Ils entreront dans une boîte en bois étroite. L’espace était le pire cauchemar pour les claustrophobes, car avec la joute, ils pouvaient bouger, mais cela les mettait aussi dans la position dans laquelle ils n’étaient que à quelques centimètres du visage de l’autre.

Les questions ont été données sous la forme de un petit rouleau de papier qui a été inséré à travers un petit trou. Tout comme le contexte était très inconfortable, les questions auxquelles ils ont répondu étaient encore pires.

QUELLES ONT ÉTÉ LES QUESTIONS INCONFORTABLES RÉPONDUES PAR ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ ET MICHEL BROWN ?

La première question devait être répondue par Ana Lucía Domínguez et consistait à avouer ce qu’il y avait de plus sexy à propos de « Pálpito ». D’une manière ingénieuse, mais aussi amusante, le protagoniste a dit « je ». Bien sûr, personne ne peut le nier, car l’actrice colombienne est sans aucun doute une femme belle et charmante.

Vous trouverez ci-dessous toutes les questions auxquelles ils ont répondu lors de l’interview.

1.Mo : « Qu’est-ce qui est le plus sexy dans la série ?”.

PUBLICITÉ: « Je”.

2. AD : « Quel a été le moment le plus inconfortable que vous ayez vécu avec moi sur l’enregistrement ?”.

MB : « Est-ce que vous pensiez que c’en était une autre ?”.

3.Mo : « Ana Lucía Domínguez, si vous étiez votre personnage dans la vraie vie, comment gagneriez-vous mon personnage ?”.

PUBLICITÉ: « Si j’étais Camila, avec un bon morceau de viande, avec un très bon vin et une moto”.

4. AD : « Dis-moi quelque chose que tu n’avais pas osé me dire avant”.

MB : « À Ana Lucía, qui n’avait jamais vu la clé que vous avez sur votre pied droit. Ce n’est pas un mensonge. j’ose tout te dire.”

5.Mo : « Donnez des conseils à quelqu’un qui veut vous conquérir”.

PUBLICITÉ: « Savoir cuisiner est très important. Qui sent bon et qu’il adore voyager”.

6. AD : « Quel a été le moment le plus drôle que vous ayez passé avec moi lors de l’enregistrement de la série ?”

MB : « oh tellement Voyons, le moment le plus drôle. C’est une série tellement dense, Michel, et tellement intense que, évidemment, ce n’est pas ce que nous avons apprécié (…) Cette”.

