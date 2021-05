Quelle est la chose la plus difficile que Sofía Lama a vécue en tant qu’actrice

Sofia Lama est une actrice mexicaine qui s’est fait un nom dans le monde du divertissement aux États-Unis. La dernière production à laquelle il participe est «100 jours pour tomber amoureux« , Où il donne vie à Aurora Villareal.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Sofía Lama a initialement refusé de travailler sur « 100 jours pour tomber amoureuse »

Bien que le rôle qu’elle joue dans le feuilleton de la comédie dramatique lui ait valu l’affection du public latino, il y a quelques années, elle a donné une interview pour raconter ce qu’elle a vécu le plus difficile en tant qu’actrice.

De plus, elle a rappelé que malgré plus de deux décennies de carrière d’actrice, elle doit toujours recommencer pour se démarquer et être choisie dans les romans ou séries qui se préparent.

L’actrice a révélé que travailler sur la production Netflix l’avait remplie de satisfaction. (Photo: Sofía Lama / Instagram)

VIVRE DANS L’INCERTITUDE

Lama a dit qu’en général tous les acteurs, malgré l’expérience qu’ils ont, vivent dans une adrénaline constante quand une production se termine.

«C’est dur en tant qu’actrice, l’incertitude que l’on éprouve car tout le temps il faut chercher du travail. Tout le temps, nous devons repartir de zéro. Depuis plus de 22 ans de carrière, je dois continuer à montrer [lo buena que soy]. C’est une carrière qui ne s’arrête jamais et est difficile à atteindre car il y a beaucoup de gens qui veulent être acteur et peu sont les sources de travail « , indiqué à Telemundo.

Il a souligné que, comme tout le monde, il a des dettes et des dépenses, alors il a dû traverser des situations très compliquées à plusieurs reprises, comme ne pas avoir d’emploi pendant un an.

L’actrice mexicaine est d’origine grecque et espagnole. (Photo: Sofía Lama / Instagram)

QUELLE ÉTAIT LA CHOSE LA PLUS DURE QUE VOUS AVEZ VÉCU EN ACTRICE

À un autre moment, l’actrice de 33 ans a annoncé que depuis qu’elle était petite, elle voulait travailler sur le marché américain, et bien qu’elle ait beaucoup de talent et d’expérience, elle n’a pas été acceptée au début à cause de son accent.

«J’ai dû recommencer à zéro car mon CV était en espagnol et ici [Estados Unidos] Cela n’avait pas d’importance, alors j’ai commencé à travailler sur mon anglais (…). La première chose à laquelle je suis confronté est qu’ils me disent: «Vous devez enlever votre accent» et moi: «Eh bien, comment, si cela fait partie de moi, mon essence. Je suis latin et évidemment je vais avoir l’accent. [Me dicen] « Oui, mais les Latinas qui travaillent le plus sont ceux qui n’ont pas d’accent », se souvint-il.

Même si elle parlait anglais, ils ont également observé la façon dont elle le faisait. «Je pensais qu’elle parlait un anglais excellent, je me sentais déjà très en confiance, mais j’ai été surprise que l’anglais que je parlais soit avec des amis français et latins; En d’autres termes, nous avions le même anglais et nous nous comprenions avec le même anglais; donc en plus de perfectionner la langue, j’ai commencé à suivre des cours de réduction d’accent « .

Enfin, il se souvient du moment où il a été encouragé à se rendre dans le pays nord-américain pour se forger un avenir. « J’ai profité de l’occasion et j’ai élaboré un plan, même si c’est difficile pour les Latinos, nous devons être conscients que nous sommes un marché fort ».