Quelle est la chanson préférée de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio Il est l’un des meilleurs acteurs de sa génération et de l’histoire du cinéma. A 46 ans, l’acteur américain a dans sa filmographie un nombre impressionnant de films de grande qualité allant de Qui aime Gilbert Grape ?, Titanic, Attrape-moi si tu peux, Les Infiltrés, Blood Diamond, Revolutionary Road, Le Loup de Wall Street et The Revenant, parmi tant d’autres.

Malgré sa prodigieuse manière d’agir, l’artiste jouit d’un profil très réservé. Il n’aime pas parler de sa vie privée ou familiale. Bien qu’il soit très poli pour donner des interviews, il préfère plutôt fuir les journalistes lorsqu’il ne filme aucune bande. D’autre part, c’est une personne très engagée pour l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Mais s’il y a quelque chose que peu de gens connaissent, c’est leurs goûts personnels, comme la musique qu’ils écoutent habituellement. Il y a plusieurs années, l’acteur a avoué qu’il entendait beaucoup de rap et, en fait, Kendrick Lamar il est l’un de ses solistes préférés. Cependant, il y a quelques jours, une nouvelle qui indiquerait sa chanson préférée est devenue virale.

Tel que rapporté par le site britannique Loin, l’artiste aime le thème de Otis Redding, (Sittin ‘On) Le quai de la baie. La chanson du genre soul est sortie en 1968 par le musicien américain et comporte une reprise de Justin Timberlake, bien sûr, avec un son très différent.

L’un des prochains projets de Leonardo DiCaprio est sur le point de sortir. C’est un film de Netflix appel Ne cherchez pas, qui est écrit et réalisé par Adam McKay. Cette comédie dramatique tourne autour de deux astronomes qui mettent en garde la société contre une éventuelle apocalypse sans grand succès. Ils agissent aussi Jennifer Lawrence, Meryl Streep et Jonah Hill.

