Quelle est la cause du décès de l’acteur Austin Majors ?

célébrités

Austin Majors était un acteur de premier plan à Hollywood pendant sa jeunesse, mais vivait actuellement dans un refuge jusqu’à sa mort. De quoi est-il mort?

©GettyAustin Majors dans son adolescence

majors d’austin Il était connu dans l’industrie hollywoodienne pour sa participation à des émissions de télévision très pertinentes telles que Desperate Housewives, Comment j’ai rencontré ta mère et d’autres titres qui lui ont donné une certaine popularité, c’est pourquoi sa mort le 11 février a été un coup dur pour de nombreuses personnes qui gardaient les meilleurs souvenirs de cet interprète.

Bien qu’il ait joué dans des programmes actuellement reconnus, l’acteur n’a pas eu un bon cadeau et selon ce que le site a pu découvrir TMZ Il vivait dans un refuge pour sans-abri depuis plusieurs années, ce qui en surprendra sûrement plus d’un qui a perdu la trace de majors d’austin au fil des années où il n’a pu donner à sa carrière professionnelle l’élan qui l’aurait sauvé.

La famille de majors d’austin a confirmé le triste dénouement de la mort de l’acteur et l’a décrit comme un être humain « bienveillant, brillant et artistique. Austin était très fier de sa carrière d’acteur. Depuis qu’il était petit, il n’a jamais agi comme un étranger pour personne et le but de sa vie était de rendre les gens heureux. »était la description choisie par ses proches encore choqués par la mort du jeune homme.

Peut-être le rôle le plus mémorable de majors d’austin à la télévision est celle de Theo Sipowicz dans la série policière NYPD bleu, où il a prêté le corps au fils du détective protagoniste de cette émission populaire dans ce cas personnifié par Dennis Franz. les proches de majors d’austin ils ont ajouté qu’il était « le genre de fils, frère, petit-fils et neveu qui nous rend tous fiers et qui nous manquera à jamais ».

De quoi est mort Austin Majors ?

La réalité est qu’il n’y a pas encore eu de confirmation officielle de la raison du décès de majors d’austinqui avait 27 ans, mais il y a des indications qui suggèrent qu’il s’agissait d’un surdosage de fentanyl. Cette substance est un opioïde utilisé en médecine pour ses actions analgésiques et anesthésiques, qui a parmi ses effets indésirables les plus fréquents somnolence, maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, constipation, transpiration, fièvre et démangeaisons spontanées, bien qu’ils puissent également survenir, rarement , troubles du rythme cardiaque et autres conséquences graves, notamment en cas de surdosage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?