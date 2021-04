Quelle est la bannière qui est apparue sur Facebook et quels changements pour votre profil

Ces jours-ci, tous les utilisateurs de Facebook ils font face à un communication depuis le réseau social impossible de ne pas remarquer. Les managers le livrent sans exception à chaque membre en Italie en le positionnant en haut des pages principales du social. Intitulée «Communication importante», la notification qui est apparue à ces heures parle en fait de faits qui ne sont pas exactement récents: il s’agit d’une ancienne sanction émise par notre AGCM locale contre Facebook pour un pratique commerciale déloyale.

À quoi se réfère la communication importante de Facebook

L’histoire remonte à 29 novembre 2018, lorsque l’Autorité italienne de la concurrence a reconnu Facebook coupable de ne pas avoir suffisamment clarifié de quoi il s’agissait le véritable coût caché de l’utilisation des médias sociaux. En fait, rejoindre Facebook n’a pas de coût en termes monétaires, mais les utilisateurs paient tout de même leur séjour offrir leurs données personnelles à la plateforme, qui sont ensuite agrégées et digérées pour leur vendre des publicités ciblées par des annonceurs qui paient ensuite Facebook pour ce service.

La demande de l’AGCM

Questa ambiguità nel chiarire agli utenti la natura della loro iscrizione a Facebook è stata giudicata pratica commerciale scorretta dall’AGCM, che aveva imposto al social di chiarire agli utenti questo aspetto ad esempio rimuovendo dalla pagina dedicata alle iscrizioni la dicitura « È gratis e lo sarà toujours ». Facebook a respecté certaines des dispositions, même si, selon les autorités, il n’en a pas fait assez. Parmi les demandes adressées au réseau social, il y avait en fait aussi celle de préciser que les démarches effectuées dépendaient d’une sanction en instance de l’AGCM, et faites-le avec une déclaration spécifique qui, cependant, n’a jamais été rédigé ni divulgué.

Quels changements pour les profils d’utilisateurs

La bannière qui apparaît à ces heures sur toutes les pages Facebook est la tentative du réseau social de remédier à cette dernière demande: sur la page de communication approfondie, il est fait référence aux constatations faites à Facebook il y a deux ans, et on lit que les gestionnaires du réseau social « n’ont pas informé adéquatement et immédiatement les consommateurs, lors de la phase d’activation du compte , de l’activité de collecte, à des fins commerciales, des données fournies par eux. De cette manière, ils ont incité les consommateurs à s’inscrire sur la plate-forme Facebook, en mettant également l’accent sur le service gratuit « .

Bref, pour les utilisateurs, la situation par rapport aux derniers jours ne change rien sur l’utilisation du réseau social. Si d’une part déjà à partir de 2019 il n’y a plus de mention explicite du fait que le service est gratuit, à ce jour les utilisateurs n’ont pas encore tout parfaitement clair que le service reste actif en vendant constamment des publicités basées sur les données collectées lors de leur utilisation du réseau social.

