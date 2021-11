Quelle est définitivement la meilleure série de l’année jusqu’à présent

Classements

Il reste deux mois jusqu’à fin 2021 et les principales plateformes de streaming ont laissé de grosses productions. HBO Max, Disney +, Netflix et Amazon Prime Video ont des titres qui peuvent facilement être définis comme les meilleurs de l’année.

© IMDbMare of Easttown, Succession et The White Lotus étaient trois grandes premières de HBO Max cette année.

2021 se termine et il est temps de faire le point et d’évaluer quelles étaient les meilleures productions qu’il restait de l’année. Il suffit de vérifier les catalogues de la plate-forme comme Disney+, HBO Max, Netflix et Amazon Prime Vidéo comme pour trouver des exemples de fictions qui peuvent tranquillement mettre la couronne de « la meilleure série de l’année ». De plus, il y a encore d’autres séries à arriver comme Malade et Réservation Chiens, qui fera bientôt ses débuts en Étoile +.

Le jeu du calmar a pu entrer dans le catalogue de séries de l’année mais pas en termes d’intrigue mais en raison du record qu’elle a établi : elle est devenue, avec 142 millions de comptes uniques, l’histoire la plus regardée de Netflix. Cependant, lorsqu’il s’agit de choisir, la meilleure plate-forme qui dirige le streaming en 2021 était Messe de minuit, de Mike Flanagan. Là, il était possible de mélanger la terreur psychologique avec la religion et a abouti à une mini-série incontournable pour les fans du genre.

Du côté de Amazon Prime Vidéo, la surprise est venue de l’animation, avec le grand Invincible qui, avec des éléments de Les garçons, il a gagné l’approbation de presque tous ceux qui l’ont vu. Et s’il s’agit de super-héros, Disney+ a fait son truc main dans la main avec la première série du Univers cinématographique Marvel (MCU): WandaVision.

Mais s’il faut parler de quelle est la meilleure série de l’année, nul doute que la note a été donnée HBO et sa plateforme HBO Max. Jument d’Easttown a montré l’une des meilleures versions d’acteur de Kate Winslet dans ce grand policier et Le lotus blanc il a mis ses téléspectateurs mal à l’aise avec une satire sur la vie de vacances de la classe supérieure. Et si la classe supérieure est impliquée, il est temps de parler de la meilleure série de l’année (et de ces derniers temps): Succession.

Pourquoi Succession est la meilleure série de l’année

Sorti à l’origine en 2018, Succession Il est venu montrer à quoi ressemblait la vie dans les cercles intimes des hommes d’affaires les plus riches du monde. Si vous le comparez au succès absolu d’aujourd’hui où tout le monde parle de cette fiction, les premiers opus sont passés inaperçus. Quiconque a commencé à la voir n’hésitera pas à souligner la valeur de ses dialogues, de ses performances. L’humour inimitable de roi romain, les insultes de Logan Roy et la dépression constante de Kendall Roy.

Succession a lancé sa troisième saison il y a quelques semaines et ce week-end, il a publié l’un des chapitres les plus approuvés par le public qui en a encore six à regarder. Depuis Divulgacher On a déjà vu comment cette histoire se poursuit et il ne reste plus qu’à dire que le niveau ne baisse jamais (comme il y a trois ans) et que chacun des personnages brille. Jusqu’à Connor, peut-être la plus terne de toutes, a sa place dans cette histoire dont tous les personnages sont une énigme pour le spectateur qui, sans coups bas, capte constamment l’attention.

