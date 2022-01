Quelle caisse enregistreuse tactile choisir en 2022 ?

Lorsque vous êtes gérant d’un commerce de proximité, d’un bar ou d’un restaurant, votre caisse enregistreuse représente un outil de travail indispensable et un véritable allié dans la gestion de votre entreprise. Afin de profiter d’un équipement adapté à vos besoins et innovant, il convient cependant de choisir minutieusement votre modèle de caisse enregistreuse tactile au moment de l’ouverture de votre boutique ou à l’occasion du remplacement de votre ancien matériel. Nous vous présentons ici les avantages de ce type de caisse enregistreuse, ainsi qu’un comparatif de trois marques pour vous aider à trouver l’équipement idéal en 2022.

Pourquoi opter pour une caisse tactile ?

Si les caisses enregistreuses étaient autrefois limitées à des opérations d’encaissement et de comptabilité, le développement croissant des nouvelles technologies a donné naissance à des formats tactiles innovants et particulièrement performants pour votre entreprise. En effet, installée sur une tablette, votre caisse enregistreuse se personnalise au gré de vos envies grâce à des fonctionnalités pratiques, ainsi que des applications qui correspondent à votre activité. Toujours élaborés en conformité avec la norme NF525 et la loi Finance de 2018, ces logiciels vous offrent un outil complet qui facilite votre gestion quotidienne sur de nombreuses tâches. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un suivi de clients optimisé, de statistiques concrètes sur votre activité, d’un gestionnaire de stocks efficace, etc. Autant de fonctionnalités qui vous permettent de rester concentré sur l’essentiel : votre métier et votre relation client.

De plus, l’utilisation d’une caisse enregistreuse tactile vous permet de donner une image moderne et réactive de votre entreprise à votre clientèle. Un design élégant et sobre, et un gain de place précieux sur votre comptoir, qui vous permettent de procéder à l’encaissement de votre clientèle dans les meilleures conditions possibles, avec une navigation fluide et intuitive sur votre outil. Vous pouvez ainsi garantir un service de qualité à chacun de vos clients avec un équipement innovant et performant.

Quels sont les meilleures caisses enregistreuses tactiles en 2022 ?

Afin de vous guider dans votre choix de caisse enregistreuse tactile pour votre commerce de proximité, nous vous présentons ici trois marques reconnues pour la qualité de leurs logiciels. Des outils indispensables qui contribuent au bon développement de votre entreprise.

Tiller

Tiller est une entreprise française qui a su convaincre de nombreux professionnels au fil des années grâce à un outil souple qui s’adapte aussi bien aux grandes enseignes qu’aux plus petits commerces. La marque s’est d’ailleurs exporté en Italie et en Espagne pour accompagner diverses entreprises européennes. Son interface facile à prendre en main, ainsi que la possibilité de réaliser des moyens d’encaissement multiples ou un partage de la note font partie de ses atouts les plus appréciés aujourd’hui. S’il s’agit sans conteste d’un outil qualitatif, on peut cependant regretter son prix qui se situe dans la fourchette haute du marché. Un coût supplémentaire qui n’est pas toujours à la portée des commerces de proximité.

Tactill

Présente sur le marché depuis 2011, la marque française Tactill a séduit plusieurs milliers de clients au fil de cette décennie. Moderne et polyvalente, cette caisse enregistreuse tactile semble toutefois davantage s’adresser aux secteurs de la boulangerie, de la mode et du prêt à porter, de la coiffure, ou encore des magasins de décoration. Son interface rapide à configurer et son prix attractif répondent en effet parfaitement aux attentes des commerces de proximité. Si vous profitez d’une aide optimale pour gagner du temps sur vos encaissements et votre gestion, il est important de noter que son logiciel peut sembler insuffisant lorsque votre entreprise prend de l’ampleur ou que vous gérez un gros restaurant.

Le choix de la rédaction : Toporder

Avec un design sobre et élégant, la caisse enregistreuse tactile Toporder vous assure de nombreuses fonctionnalités au quotidien. Vous bénéficiez d’un outil personnalisable et réactif qui vous permet d’optimiser l’organisation et la gestion de votre entreprise ou de votre commerce de proximité. Avec des applications fiables et rapides, Toporder vous propose un véritable écosystème pour booster votre entreprise. Une marque française qui a séduit notre rédaction grâce à l’innovation de ses outils, mais aussi la réactivité et la disponibilité de son support client. Un atout indéniable pour les artisans et les gérants de commerce de proximité qui sont souvent pris par leur temps dans leur activité.