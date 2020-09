«Quelle bénédiction»: le mannequin de Victoria’s Secret, Jessica Hart, devient mère

04.09.2020 06h57

Jessica Hart a annoncé qu’elle allait être une mère pleine d’anticipation. Le mannequin est vraiment enthousiasmé par les “nouvelles fantastiques”.

Le mannequin de Victoria’s Secret Jessica Hart (34 ans) devient maman. L’Australien l’a maintenant annoncé sur Instagram. Hart tient un test de grossesse positif à la caméra et écrit: «C’est comme ça que je me suis réveillée.» Avec son partenaire James Kirkham, elle attend officiellement un enfant.

Le couple est extrêmement enthousiasmé “par les nouvelles fantastiques, surtout en ce moment où il y a principalement des nouvelles sinistres”. Hart et Kirkham sont “incroyablement reconnaissants et heureux”.

Hart pense aussi aux autres

«Quelle bénédiction», poursuit le mannequin, qui figurait sur la couverture de «Elle», «Vogue» et «Harper’s Bazaar», entre autres. Mais il faut aussi penser à toutes les futures mamans qui ont des problèmes de soins médicaux pendant la crise Corona ou qui ne peuvent pas voir de médecin. L’Australienne appelle ses nombreux fans à faire un don, si possible, à l’organisation «Every Mother Counts», fondée par sa collègue modèle Christy Turlington (51 ans), qui soutient les mères et les femmes enceintes du monde entier.

Source: instagram.com

(wue / spot)