En pensant à l’histoire de la musique, un groupe qui vous viendra certainement à l’esprit est les Beatles. Le quatuor de Liverpool composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starra été l’un des groupes les plus influents, servant d’influence pour de grands artistes et étant un tournant dans de nombreux genres que nous connaissons actuellement.

Et il est difficile de croire qu’en seulement 7 ans, les Beatles ont écrit plus de 100 chansons et ont eu un impact total sur l’industrie de la musique, en commençant par leur premier album « Please Please Me » en 1963 et en terminant sa carrière en même temps que son album. »Que ce soit » en 1970.

De » She Loves You », » Help! », » Hey Jude », » Something », » Get Back » parmi beaucoup d’autres, les Beatles ont joué un large niveau de qualité dans chacun d’eux de ses chansons, réussissant à se placer dans le top 1 pendant plusieurs années de sa carrière. Mais avant toute cette super compilation de chansons, une question se pose : Quelle a été la dernière chanson enregistrée par les Beatles ?

Bien que leur dernier album publié soit »Let It Be » de 1970, en fait les derniers enregistrements des Beatles ont eu lieu avec leur album »route de l’abbaye » de 1969. Eh bien, comme vous pouvez le voir dans le documentaire »Les Beatles : Revenez », qui deviendra plus tard connu sous le nom de » Let It Be » a été enregistré au début de 1969, avant le début de » Abbey Road ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Paul McCartney annonce une tournée aux États-Unis : Got Back Tour







Dans »Abbey Road » on a pu connaître de grands succès des Beatles comme »Come Together », »Something » et surtout leur chanson la plus jouée aujourd’hui »Voici le soleil ». Au sein de toute cette section de chansons, dans sa seconde moitié on peut apprécier le medley final ou pot-pourri de l’album, qui rassemble tout un groupe de chansons commençant par »You Never Give Me Your Money » à »Her Majesty » .

The End est littéralement la dernière chanson des Beatles

C’est ici que l’on retrouve »la fin », la chanson qui clôt l’album et le medley, et où l’on peut apprécier les quatre Beatles ensemble pour la dernière fois dans un enregistrement en studio. » The End » se distingue pour inclure l’un des rares solos de batterie de Ringo Starr, et pour avoir également une bataille de solos de guitare des trois autres Beatles, avec Lennon, McCartney et Harrison démontrant leurs compétences en tant que guitaristes dans une harmonie globale.

Avec les quatre Beatles et d’autres voix chantant à l’unisson la phrase »love you », »The End » est sans aucun doute l’adieu officiel des Beatles en tant que groupe se terminant par la phrase emblématique de Paul McCartney, »et à la fin, l’amour que tu prends est égal à l’amour que tu fais ».

Les enregistrements de la chanson ont commencé le 23 juillet 1969, où les Beatles ont enregistré une prise principale d’une minute et demie, qui a été allongée avec d’autres arrangements, d’une durée finale de deux minutes et 22 secondes. Lors de sa conception, la chanson s’appelait « Ending » mais ils ont décidé de la nommer « The End » lorsqu’elle fut complètement terminée le 18 août 1969.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Paul McCartney révèle quelle a été sa plus grande influence sur la musique







En 1980, John Lennon a déclaré que Paul McCartney avait écrit les paroles de la chanson en plaisantant: « C’est encore Paul … Il avait une phrase là-dedans: » Et à la fin, l’amour que vous prenez est égal à l’amour que vous faites. , une ligne très cosmique et philosophique. Ce qui prouve encore que si tu veux, tu peux réfléchir.

Bien que » The End » ait toujours été prévu comme la dernière chanson de l’album, en raison d’une erreur d’édition, il a fini par être » Her Majesty », une chanson qui ne dure que 23 secondes et a été conçue pour être dans le medley, mais à la fin, il a été abandonné par Paul McCartney. Même avec l’erreur, les Beatles ont décidé de le laisser sur le disque pour qu’il soit une sorte de »piste cachée ».