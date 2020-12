Quelle a été la 4e guerre d’entreprise dans Cyberpunk 2077?

Si vous jouez à la dernière version de CD Projekt, vous entendrez sûrement parler de la 4ème guerre d’entreprise dans Cyberpunk 2077. Aujourd’hui, nous allons révéler tout ce que ce conflit a impliqué dans l’histoire du jeu.

Dans un monde aussi turbulent que Cyberpunk, il n’est pas surprenant que toutes sortes de conflits se produisent. La vie des survivants est régie par une conduite économique stricte. Il est géré par les grandes sociétés Mega. La domination du monde est un fantasme qui habite les chefs de nombreux magnats du monde entier, mais c’est un État accessible à une seule entité. Cela a motivé de fortes guerres à travers l’histoire qui ont succédé aux guerres mondiales classiques. Les 3 premières « Corp Wars » étaient des conflits à plus ou moins petite échelle, avec une nette prédominance des jeux de la guerre froide, utilisant Internet pour ce faire. Cependant, la dernière guerre de Corp avait une ampleur différente. Aujourd’hui je viens parler d’elle, la 4e guerre d’entreprise dans Cyberpunk 2077.

Quelles ont été les étincelles qui ont motivé le conflit?

Comme vous pouvez l’imaginer, dans un univers où le requin Don Dinero règne sur la loi, les opportunités d’expansion et d’enrichissement de votre entreprise priment sur tout besoin vital. Cela pourrait être le sentiment primordial derrière toute guerre de corporation, mais personne ne s’attendait certainement à l’escalade que la quatrième guerre a eue. Tout a commencé quand une Mega Corp spécialisée dans le développement de la technologie sous-marine a fait faillite. IHA était la société la plus importante dans ce domaine. La méga-société allemande était si puissante que personne ne pouvait l’observer. Quelque chose que CINO et OTEC, leurs rivaux les plus directs, n’aimaient pas du tout.

Cependant, son ambition démesurée de développer des projets de pointe l’a conduit à emprunter 500 milliards d’Eurodollars à la Banque européenne. Les échecs se sont produits les uns après les autres, étant un trou noir d’argent irrécupérable, jusqu’à ce qu’en 2021, il ait dû déclarer faillite, devenant une société écran, c’est-à-dire des actifs sans propriétaire légitime. Quand une Mega Corp entre dans cet état, la loi du «premier arrivé, obtenez-le» s’applique et dans ce cas, CINO et OTEC sont arrivés en même temps. Cela a déclenché des disputes pour savoir qui obtiendrait le cadavre encore frais.

La guerre des ombres

Les premiers mois de querelle se préparaient comme toutes les réglementations Corp War: Une guerre froide constante centrée sur l’espionnage de la société rivale, avec des attaques furtives à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du réseau (cela signifie pirater les entreprises pour qu’elles ne se concrétisent pas fuite de données compromises pour Media Corp, enchères agressives pour voler des contrats et des licences, assassinats clandestins d’entreprises …). Cependant, en dehors du plateau de jeu, il y avait deux Mega Corp qui auraient bientôt un rôle important dans le conflit: Arasaka et Militech.

Les deux sociétés sont des rivales indirectes sur le papier pour la part de marché. Arasaka, fondée par Saburo Arasaka, se concentre sur les contrats de sécurité, le développement de technologies militaires et la vente de produits financiers. Pendant ce temps, Militech partage les deux premières succursales d’Arasaka, l’une avec l’autre en compétition dans tous les pays où ils ont installé un siège. Ils ne se sont jamais engagés dans des batailles ouvertes ou n’ont jamais déclaré leur hostilité publiquement, mais la part de marché est la part de marché, et toute étincelle suffirait à lever la hache.

Quelque chose qui se produirait à la fin de 2021, alors que la bataille du linge sale entre CINO et OTEC était sur un match nul, se déplaçant vers un conflit militaire direct. Ainsi, CINO a embauché Arasaka comme un muscle militaire avec lequel décimer les actifs physiques de son concurrent, tandis que OTEC ferait de même avec Militech pour se protéger. C’est à partir de là que la 4e guerre des entreprises commence à se dérouler et à être visible par tous. Un monde qui allait brûler.

La guerre chaude

Comme une bonne guerre ouverte, les batailles ont été menées contre de petites cibles (petits postes militaires concurrents) mais ont rapidement augmenté en intensité (pays entiers). En fait, le conflit est devenu incontrôlable pour Militech et Arasaka. En fait, il est arrivé un moment où CINO et OTEC ont eux-mêmes signé un accord de paix, la Banque européenne agissant en tant que contrôleur, tandis que les deux autres Mega Corps continuaient à échanger des tirs.

Les ressources matérielles des deux corps étaient insuffisantes pour maintenir l’escalade des batailles, alors ils ont commencé à embaucher des mercenaires (mercenaires et seuls) et des netrunners capables de résister au tir à la corde. Sur Internet, différents types de virus se corrompaient mutuellement, avec toutes sortes de netrunners (comme Rache Bartmoss) détruisant l’infrastructure avec leurs programmes complexes. Cela a affecté les ressources boursières de pratiquement toutes les entités du monde, ou en d’autres termes, ils ont «chargé» l’économie. Littéral.

Les grandes villes ont été dévastées et transformées en zones de guerre, comme Rio de Janeiro. D’autres ont subi l’usure de batailles géantes, avec des monuments et des rues en feu, dans le cas de Tokyo ou de Chicago, ce qui a conduit les gouvernements américain et japonais à se montrer réticents envers les deux Mega Corp et à les exposer dans les médias. En Amérique latine, les postes militaires ont été envahis par des citoyens et enlevés à leurs propriétaires. Les gouvernements ont exproprié leurs ressources et leurs forces, ils ont donc dû concentrer le conflit en un seul point: Night City.

Le point culminant de la guerre

Le monde a été décimé psychologiquement, physiquement et surtout économiquement par la quatrième guerre des entreprises. Ce qui a commencé comme une guerre où les intérêts des pays n’avaient pas leur place – et par conséquent, ils étaient neutres – les fleuves de sang et de destruction ont rapidement changé la puce. En 2022, le conflit ne s’est développé qu’à Night City. La cité-État fondée par Richard Night était politiquement indépendante à l’époque et Militech et Arasaka se disputaient le contrôle dans les rues et dans les bureaux. Mais plus maintenant.

Elizabeth Kress a succédé à la présidence des États-Unis et a commencé à blâmer la société japonaise pour le conflit. Avec cette excuse, il a introduit le pays dans un état d’urgence qui lui a permis de prendre le contrôle total de sa branche militaire. Il a embauché la Militech elle-même pour expulser Arasaka de son pays, y compris Night City, qui, rappelons-le, est située dans le nord de la Californie, insufflant ainsi à la Mega Corp américaine une force militaire renouvelée. Arasaka perdait toutes les batailles jusqu’à ce que son PDG, Kei Arasaka, n’ait d’autre choix que de se retrancher dans le fort le plus robuste de la ville: la tour Arasaka.

Pour éviter que la bataille ne soit trop viscérale, une invasion de la tour avec une unité spéciale était prévue. Il était composé de personnalités de grande réputation dans la ville telles que Morgan Blackhand, Solo de los Solos, Johnny Silvehand, rocker et ancien militaire avec une grande capacité à influencer les masses, et Anastasia Luccessi, l’un des meilleurs agents Militech. . La première étape a été de détruire leurs défenses dans le Web, ce qui a été réalisé par l’engramme d’Alt Cunniham et de Rache Bartmoss, soutenu par d’autres netrunners renommés.

Le point final: la tour Arasaka

Le 20 août 2023, l’opération qui mettrait fin à la guerre a commencé. Une fois à l’intérieur de la tour, l’objectif était de tuer Kei Arasaka et de détruire le complexe … Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Rache visait à abattre l’ensemble du Web et n’a fait équipe avec Militech que sur l’insistance de Cunniham, car il était un anarchiste qui détestait les corps. Lorsque les alarmes selon lesquelles le réseau était en train de s’effondrer ont commencé à se déclencher, d’autres Mega Corp ont paniqué et ont riposté (ou ont saisi l’occasion, selon la façon dont vous le considérez). Cas d’Orbital Air, qui a commencé à cibler avec ses satellites pour dévier les météorites contre Night City. Son but était d’empêcher la destruction du réseau et de clarifier sa position de puissance dans l’espace.

D’un autre côté, Arasaka avait toujours des mercenaires très puissants de son côté. Affaire Adam Smasher. Le cyborg a réussi à séparer Johnny Silverhand en deux et à ralentir suffisamment Blackhand pour l’empêcher d’entrer dans l’enceinte. Cependant, Johnny et ses compagnons ont réussi à atteindre le cœur de la tour pour activer une ogive nucléaire. Ce qu’ils n’ont pas compté, c’est qu’Arasaka lui-même disposait d’un engin nucléaire pour effacer les données et la tour, en totalité, en cas d’extrême urgence. Entre les deux explosions nucléaires et les attaques via le satellite spatial, Night City a subi une morphologie agressive, laissant le Corporate Plaza complètement évaporé de la carte.

Le réseau a également été détruit. Bien que Rache Bartmoss soit mort dans le processus (ils ont trouvé la cachette de son corps physique et l’ont assassiné), il a activé un programme qui a créé des clones de lui, appelés Rabbits, dans le but de corrompre de manière procédurale tout le code et les fichiers sur le même réseau.

Les conséquences de la quatrième guerre d’entreprise

L’économie est entrée dans un deuxième effondrement, les États-Unis ont été isolés du reste du monde, devant utiliser des contrats avec les 7 familles Nomad pour effectuer le transport de nourriture et d’autres marchandises avec d’autres pays. Night City a vu 500 000 vies se désintégrer d’un seul coup après l’éclat d’un champignon nucléaire. L’eau était déjà contaminée après tant d’années de « progrès » mais maintenant elle était également irradiée. Les super purificateurs n’ont pas pu le nettoyer et à cela il faut ajouter la destruction des récoltes, jetant toutes les années de progrès de Bio Tech avec les plantations de séchage.

Quant aux deux corpos impliqués dans le conflit, Militech a été exproprié par les États-Unis. Pendant ce temps, Arasaka a dû retirer toutes ses franchises du globe et rester uniquement au Japon, étant là sous la surveillance constante du gouvernement japonais. Pendant de nombreuses années, les deux Mega Corps étaient dans l’ombre, se rétablissant progressivement. Arasaka a eu le pire. Saburo, son fondateur, a perdu son fils et PDG de la société, Kei Arasaka, dans l’explosion tandis que son deuxième héritier, Yorinobu, a fini par se transformer en engramme à cause d’un virus: le Soulkiller (ou almicide). De plus, la pression de Kress a amené les médias à le désigner comme le coupable de tout, y compris l’explosion nucléaire de Night City.

Le monde a été touché par cette guerre, très touché. Mais c’était Night City le pire arrêt. Cependant, 50 ans plus tard, la Mega City de rêve s’est rétablie grâce à l’ambition constante des Mega Corporations. Le Corporate Plaza a été reconstruit et a retrouvé sa splendeur d’antan. Les radiations ont été éradiquées mais la pauvreté à l’origine du conflit est toujours présente en 2077.

Les gens se souviennent de la guerre avec douleur et ne l’oublieront jamais, peu importe le nombre d’années qui passent.