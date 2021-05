Quel Xiaomi Smart TV ai-je acheté: modèles, prix et recommandations

Magnat Quantum Edelstein blanc - prix unitaire - modèle d'exposition

Enceintes bibliothèques Magnat Quantum Edelstein Simple, qualitatif, précieux L´allure du convertisseur sonore est digne du nom du Quantum Edelstein qui signifie pierre précieuse. Pas d´extravagance, de boiserie ni de fioriture ! Il séduit par sa simplicité, son élégance, sa qualité et sa noblesse et attire le regard tel ... Haut-parleur d´étagère, 2 voies bassreflex Magnifique design épuré avec une subtile combinaison de verre acrylique, d'aluminium et de surface vernie à la finition superbe Le haut de gamme compact : diffusion parfaite sur toute la plage de fréquence avec la Quantum Edelstein Tweeter de 25 mm à calotte en soie avec moulure extra large et puissant système d'aimant néodyme pour un dynamisme et une résolution maximales Châssis de 110 mm à optimisation Klippel avec membrane sandwich à cône céramique/alu et système d'aimant particulièrement puissant Boîtier MDF solide avec vernis ultrabrillant et façade avant en aluminium massif Compact et haut de gamme – le haut-parleur d´étagère audiophile Simple, qualitatif, précieux L´allure du convertisseur sonore est digne du nom du Quantum Edelstein qui signifie pierre précieuse. Pas d´extravagance, de boiserie ni de fioriture ! Il séduit par sa simplicité, son élégance, sa qualité et sa noblesse et attire le regard tel un diamant. Le boîtier en MDF recouvert d´un vernis ultrabrillant, au choix blanc ou noir, est décoré à l´avant par un plateau frontal en aluminium avec un guidage fraisé et brillant pour les haut-parleurs de fréquences moyennes et basses. La double plaque de fond est également en aluminium massif ainsi qu´en verre acrylique poli. La grille de protection en tissu très qualitatif est dotée d´une fixation magnétique et offre une grande perméabilité aux sons. Une combinaison de composants parfaitement assortis Seuls des composants parfaitement assortis permettent la réussite d´une structure aussi complexe et sophistiquée. Les composants haut de gamme utilisant un système Bass Reflex 2 voies comportent entre autres des châssis soigneusement sélectionnés (haut-parleurs à fréquence moyenne 110m, calotte de tweeter 25mm) ainsi qu´un câblage hautement qualitatif, doté de sections importantes et d´un port Airflex avec une surface d´évent particulièrement grande et un revêtement spécial visant à éliminer les bruits de flux. Seule la combinaison spécifique d´éléments soigneusement sélectionnés permet un ensemble optimal qui garantit une performance acoustique audiophile. Haute technologie pour un résultat haut de gamme L´un des plus grands défis concernant la construction de haut-parleurs, particulièrement quand il s´agit de boîtiers compacts, est la reproduction des basses. Afin de compenser la faible résonance du boîtier, nous avons utilisé exclusivement des haut-parleurs innovants et très performants pour construire le Quantum Edelstein. Le haut-parleur à fréquences moyennes/basses est constitué d´une membrane sandwich en aluminium/céramique et doté d´une calotte anti-poussières...