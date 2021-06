Quel type de ventilateur êtes-vous ? Célébrez l’arrivée de la playlist Football Now de Spotify au Royaume-Uni et en Allemagne — Spotify

Les préférences des ligues et les allégeances des équipes peuvent différer, mais une chose reste constante dans le monde du football : la légion de fans passionnés de ce sport. Pour ceux qui veulent rester au courant des derniers et meilleurs, le nouveau Football maintenant playlist est le compagnon idéal.

Similaire à Spotify Sports quotidiens et Conduite quotidienne playlists, Football Now offre aux fans une destination unique pour accéder au meilleur contenu audio du sport. La liste de lecture comprend également de la musique basée sur les préférences personnalisées d’un utilisateur, ce qui en fait une expérience unique adaptée à chaque auditeur.

Mise à jour quotidiennement, cette liste de lecture spécifique au football est actuellement accessible aux fans du Royaume-Uni et d’Allemagne. Que vous préfériez crier « objectif ! » ou « gol! » Spotify propose de nombreux podcasts sur le football pour vous donner des commentaires sur le jeu, les dernières nouvelles, des interviews, des opinions et plus encore sur vos ligues, joueurs et clubs préférés.

Besoin d’aide pour décider quel podcast de football explorer en premier ? Nous avons rassemblé des suggestions de certains de nos podcasts britanniques et allemands préférés en fonction de leurs sujets. Découvrez-le ci-dessous :

Pour le fan qui veut entendre les histoires des professionnels

Einfach mal Luppen (Allemand) : Ce podcast est co-animé par deux footballeurs professionnels—et frères—milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos et le milieu de terrain de l’Eintracht Braunschweig Félix Kroos. Dans les épisodes, qui seront diffusés trois fois par semaine, Felix appelle son frère pour discuter des dernières mises à jour concernant l’équipe nationale allemande.

Bienvenue dans la « Maison de Wrighty » (Royaume-Uni) : ancien footballeur professionnel et personnalité de la télévision et de la radio Ian Wright héberge ce podcast, où il interviewe une variété d’invités sur le sport, des expériences personnelles, et plus encore.

Pour le fan qui veut des mises à jour en temps réel dans un format concis

kicker Actualités (Allemand): Ce podcast publie des mises à jour régulières sur le football, résumant les dernières nouvelles en brefs épisodes de 90 secondes. L’émission est mise à jour tout au long de la journée afin que les fans puissent facilement rester au courant de ce qui se passe avec leur sport préféré.

Das EM-Update (Allemand) : Ce podcast Spotify Original, produit en collaboration avec Deutsche Presse-Agentur, fournit toutes les mises à jour du tournoi Euro que vous souhaitez. Les épisodes seront publiés deux fois par jour les jours de match et offriront un aperçu des 51 matchs. En plus de partager des statistiques et des analyses tactiques, les épisodes comprendront également des interviews de journalistes sur et en dehors du terrain.

Pour le fan qui veut entendre parler de l’histoire du football

GÉANT (ROYAUME-UNI): Ce podcast Spotify Original hebdomadaire est hébergé par Owen Blackhurst et présente des invités qui partagent leurs histoires personnelles de football. De la grande rivalité d’Arsenal et de Manchester United aux histoires de penalty les plus légendaires sur le terrain, le podcast couvre une variété de sujets et d’histoires pour les fans de football.

Joueurs (Allemand) : Ce podcast présente les coulisses du tournoi Euro à travers des épisodes courts et concis qui seront diffusés deux fois par jour. Lors de l’émission, les auditeurs en apprendront davantage sur l’historique et le contexte du tournoi alors que l’animateur explore des questions telles que « Qui a réellement eu l’idée d’un championnat d’Europe paneuropéen ? » Dans l’édition du matin, l’hôte Raphaël Späth et journaliste du championnat d’Europe Matthias Friebe parlera du sujet du jour. Dans la soirée, le podcast plongera plus profondément dans un autre sujet narratif.

Pour le fan qui veut bien rire

La feuille d’équipe (ROYAUME-UNI): Sur ce podcast Spotify Original, les fans de football célèbres servent d’hôtes invités qui partagent leurs meilleurs choix fantastiques s’ils étaient en charge de créer leur propre équipe de football. Au cours d’une semaine, des épisodes seront diffusés quotidiennement, et dans chacun d’entre eux, les invités débattront des mérites à ajouter pour leur gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaquant, joker et manager. Le dernier jour, les hôtes conçoivent leurs kits parfaits. Les auditeurs peuvent s’attendre à des rires et des légendes en écoutant des comédiens comme Elis James, Footballeur professionnel Lianne Sanderson, et plus.

Prêt pour plus de plaisir de football? Les auditeurs basés en Allemagne et au Royaume-Uni peuvent trouver votre liste de lecture personnalisée Football Now ici.