Quel type de téléphone portable ai-je? Voici comment le découvrir

Quel type de téléphone portable ai-je? Cette question semble banale, mais elle peut certainement être justifiée. Heureusement, il existe plusieurs façons de connaître le nom ou le numéro de modèle de votre smartphone.

Vous vous êtes peut-être posé la question: quel type de téléphone portable ai-je? Par exemple, si vous avez acheté plusieurs smartphones dans un court laps de temps. Ou vous vous en tenez réellement à une série de modèles, mais le fabricant change les noms. Sony, par exemple, a transformé sa série Xperia-Z en série Xperia-X il y a quelques années, qui a ensuite été divisée en modèles XZ et XA. Chez Samsung, le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10 ont été suivis par le S20 et le Note 20, chez Apple un successeur de l’iPhone 7 s’est soudainement appelé iPhone X, les deux autres iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

La vue d’ensemble est perdue. De plus, il existe parfois des différences de conception mineures entre les différentes générations de smartphones, ce qui rend difficile la reconnaissance à première vue. Cependant, il existe plusieurs façons de répondre à la question sur le nom ou le numéro du modèle. Nous vous dirons ce que vous pouvez faire.

Option 1: vérifier le reçu ou la facture

Si vous avez récemment acheté votre téléphone portable, il y a de fortes chances que vous trouviez le reçu – ou, dans le cas d’un achat en ligne, la facture – rapidement. Si vous avez de la chance, le nom complet du modèle figurera sur le reçu. Dans un e-mail avec une facture ou une confirmation d’achat, le numéro de modèle peut même être mentionné. Recherchez simplement dans votre boîte de réception des mots-clés appropriés. Lorsque vous achetez un iPhone en ligne, par exemple, vous recevrez un e-mail d’Apple contenant le nom complet du modèle.

Option 2: vérifier l’emballage et l’appareil





Le nom du modèle se trouve souvent sur l’emballage, et le numéro de modèle se trouve souvent également sur les autocollants de codes à barres.



Image: © TURN ON 2020





Avec le premier iPhone SE, le nom était simplement toujours à l’arrière de l’appareil.



Image: © TURN ON 2018















Le conseil le plus évident, cependant, est: vérifiez votre téléphone portable. Certains modèles portent le nom au dos de la coque, par exemple c’était le cas du premier iPhone SE ou des anciens modèles Galaxy S. Pour de nombreux modèles actuels, cependant, le nom a dû céder la place pour des raisons de conception. Ensuite, vous pouvez rechercher l’emballage de l’appareil, s’il est encore disponible. Souvent, le nom du modèle est imprimé dessus – sinon, il vaut la peine de regarder l’autocollant avec le code-barres. Ici, vous trouverez souvent le nom et le numéro de modèle.

Option 3: parcourir les paramètres du smartphone

Vous pouvez trouver le nom du modèle et le numéro de série dans les paramètres du smartphone. Les paramètres Bluetooth peuvent également vous aider.

Le smartphone lui-même peut également facilement fournir des informations sur le modèle dont il s’agit. Pour ce faire, appelez les paramètres et appuyez sur «À propos du téléphone> Modèle et matériel» sur les appareils Android. Vous y trouverez généralement le nom du modèle et, dans l’exemple ci-dessus avec le Pixel 3, également le numéro de série de l’appareil. L’aperçu «À propos du téléphone» répertorie également l’IMEI, un numéro de série à 15 chiffres qui rend votre appareil clairement identifiable dans le monde entier. Que le numéro de modèle soit également visible varie d’un fabricant à l’autre. Parfois, cela est caché derrière l’élément de menu « Informations sur le matériel ».

Option 4: utiliser une application tierce

Droid Hardware Info vous donne la réponse à la question: Quel type de téléphone portable ai-je?

Une autre façon de trouver le numéro de modèle et d’autres informations sur votre téléphone consiste à utiliser des applications tierces telles que Droid Hardware Info. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Android sur Google Play. Il donne beaucoup plus d’informations sur le matériel de votre smartphone, comme la mémoire, l’appareil photo et la batterie.

Cas particulier Apple: Identifier le modèle d’iPhone

Si vous avez un iPhone et que vous souhaitez connaître le nom ou le numéro du modèle, vous pouvez – comme déjà mentionné ci-dessus – consulter l’e-mail d’Apple avec la confirmation d’achat. Si vous avez acheté l’iPhone dans un Apple Store, un coup d’œil au reçu peut vous aider. Sinon, vous avez la possibilité de consulter cette page d’assistance Apple. Vous y trouverez tous les modèles d’iPhone clairement répertoriés avec les numéros de modèle et des descriptions détaillées.

