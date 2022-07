Quel type de casque moto choisir ? 

Le casque moto est l’élément phare et vital en équipements de protection pour les motocyclistes. Cependant, il ne se choisit pas au hasard. En effet, nombreux sont les différents types de casques selon ce que vous recherchez en termes de design, d’options et de caractéristiques techniques. Découvrez dans cet article les différents types de casques existants.

Comment choisir son casque moto ?

Le choix de votre casque moto doit prendre en compte de nombreux et importants paramètres, à la fois pour votre confort et pour votre sécurité.

La ventilation

La prise en compte de la ventilation est primordiale, que ce soit pour rouler sur route ou sur piste. En effet, un casque bien ventilé permettra d’évacuer durant l’été l’air chaud et la buée l’hiver (important pour la visibilité). Il est recommandé de choisir des casques avec des ventilations à l’arrière du casque et au niveau du menton. Des casques laissent circuler l’air au niveau de l’écran, ce qui compromet votre confort lors de la conduite.

Le bruit

La sensation du vent qui vous foudroie n’est jamais vraiment agréable. Pour réduire les nuisances sonores et les turbulences, vous pouvez opter pour un casque avec un protège menton et une bavette anti-remous.

La visibilité

Avoir un champ de vision non encombré et clair est également un critère de choix. Il faut une visière nettoyée régulièrement et sans rayures. Les casques sont habituellement vendus avec un écran incolore, mais il est toujours possible de personnaliser votre écran avec des visières de couleur, irradium et solaire.

L’intérieur du casque

Comme lors de toute situation de conduite, être dans des conditions favorables et confortables est primordial. Certains casques ont des mousses de joues démontables, ce qui est idéal pour les laver après l’été.

La taille

Bien que les pilotes débutants aient tendance à opter pour des casques facile à retirer et à enfiler, très confortables, il est recommandé de choisir un casque parfaitement ajusté pour qu’il tienne parfaitement la tête.

Les différents types de casques moto

Selon les utilisations et les préférences, il y a divers types de casques de moto. Cependant, ils ne sont pas utilisables pour tous les trajets.

Casque intégral

Ce type de casque offre une meilleure protection, car il recouvre entièrement le visage, le casque intégral est en général incontournable. Ce casque est vivement recommandé pour des trajets grande vitesse et / ou sur route. Cependant, il faut penser à choisir un casque bien ventilé parce que celui-ci laisse peu de place à l’aération. La plupart des casques ont toutefois des ventilations sur le menton, sur le front et à l’arrière.

Casque jet

Au contraire du casque intégral, le casque jet est le modèle le plus basique et le moins onéreux, mais il est léger et plus pratique. Il est principalement destiné et adapté aux trajets à petite vitesse et aux virées urbaines. Néanmoins, son utilisation est fortement déconseillée pour la route : l’écran ne protégera pas la partie basse du visage s’il y a un choc. Néanmoins, vous pouvez opter pour un casque jet “full face” avec un long écran pour vous protéger des intempéries et du vent.

Casque modulable

Il s’agit d’un entre-deux entre le casque intégral et le jet. Composée d’un système de mentonnière amovible, vous pouvez choisir de l’utiliser autant en mode intégral qu’en jet. Bien qu’ils n’étaient pas spécialement appréciés par certains motards en raison de leur poids et de leur manque d’aérodynamisme, les marques parviennent aujourd’hui à développer des modèles plus légers et performants. C’est un casque polyvalent utilisable lors de n’importe quelle saison !

Casque tout terrain

Ce modèle est principalement destiné aux amateurs de boue. Ce que possède un masque supplémentaire et une casquette pour vous protéger de tout projectile. Il y a également des aérations dans le casque.

Quelques conseils supplémentaires pour le choix de votre casque

Voici une liste de règles de base pour le choix de votre casque :

Ne pas prêter ou se faire prêter un casque

Changer impérativement son casque en cas de chute

Acheter un casque de moto neuf

Ne pas prendre un casque trop grand (car il ne protègera pas).

Rouler avec un casque homologué ( il s’agit d’une obligation parce qu’un casque doit être homologué par la norme européenne ECE 22.05 )

Pour assurer la longévité de votre casque, il faut l’entretenir régulièrement

Vous savez tout sur les casques motos les plus appropriés pour votre conduite.