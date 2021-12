Quel shampoing solide choisir pour prendre soin de vous ?

Les nombreuses études de consommateurs ont permis une réelle prise de conscience sur les formulations des cosmétiques et la présence de perturbateurs endocriniens dans les shampoings notamment. Plus respectueux de l’environnement, le marché a alors répondu à la demande avec un large choix de shampoings solides. Un produit de plus en plus plébiscité qui répond également à une nécessité de revenir à l’essentiel avec moins d’emballages superflus chez soi. Il n’est cependant pas toujours simple de trouver le shampoing idéal parmi la grande variété de références. Nous vous guidons ici pour un shampoing solide qui vous sublime au quotidien en toute simplicité.

Pourquoi se laisser tenter par le format solide ?

Né de la tendance zéro déchet, le shampoing solide vous assure de nombreux avantages pour prendre soin de vos cheveux, de l’environnement, mais aussi de votre budget !

Un format sans plastique

Les millions de flacons en plastique provenant de notre salle de bains représentent un problème majeur face aux engagements environnementaux. En faisant le choix d’un shampoing solide bio, vous limitez ainsi les emballages inutiles de votre routine beauté, sans compromis sur la qualité de vos soins.

Une formule plus équilibrée

Avec une composition sans eau, le shampoing solide se démarque des produits classiques pour une formule moins agressive. En effet, l’ajout de conservateurs est alors inutile et vous épargnez ainsi à vos cheveux de nombreux agents chimiques au quotidien. Afin de bénéficier d’un soin optimal, vous pouvez opter pour une formule 100% naturelle et saine. Votre cuir chevelu est rapidement apaisé et vos cheveux éclatants de vitalité.

Un shampoing économique

Le format sec d’un shampoing solide en fait un allié idéal pour vos économies. Là où vous deviez racheter un flacon liquide tous les 20 à 30 lavages, vous pourrez en faire 60 avant de devoir commander à nouveau un shampoing solide. Un confort optimal et un format qui ne prend pas de place lorsque vous partez en voyage.

Quel shampoing solide acheter ?

Afin de vous aider à réaliser une transition idéale, nous vous détaillons ici une sélection de plusieurs marques de shampoings solides. Des créations inspirantes et efficaces qui vous garantissent un soin de qualité à chaque utilisation.

Dop et sa gamme de shampoings solides bios

Soucieux de suivre les nouveaux besoins de sa clientèle, Dop a développé une gamme complète de shampoings solides bios. Sans sulfate, ni savon et aucun conservateur, vous profitez d’un nettoyant doux à petit prix. Le shampoing solide à l’amande douce pour cheveux normaux pourra d’ailleurs parfaitement vous convenir, à condition que votre cuir chevelu ne présente aucune problématique particulière. Un produit simple et efficace qui vous permet de prendre soin de vous malgré un budget serré.

Secrets de Provence et ses shampoings solides naturels

Avec une formule sans sulfate et vegan, les shampoings solides Secrets de Provence permettent une routine beauté qui respecte les engagements de chacun. Composés principalement de beurre de karité et d’huile d’argan, ces produits répondent parfaitement aux besoins des cheveux secs. La gamme développée propose néanmoins des formules variées pour répondre à vos besoins. Si les senteurs sont agréables, on regrette toutefois que moins d’un tiers des ingrédients soient issus de l’agriculture biologique.

Vert et son duo de shampoings solides

La marque Vert se développe en ligne avec une réelle popularité des consommateurs. Leurs shampoings solides se vendent sous forme de kits de deux produits. Un duo gagnant pour la marque qui permettrait de favoriser la repousse extrême de vos cheveux. Si l’enseigne ne réalise aucun test sur les animaux et met en avant des arguments eco-friendly, ainsi qu’une fabrication artisanale, l’origine réelle de ses shampoings solides ne semble pas évidente. Un achat curieux agréable à utiliser qui vous ne garantit cependant pas forcément les meilleures formules pour votre cuir chevelu.

Le coup de cœur de la rédac’ : Druydès et ses shampoings solides éthiques

Marque française engagée et éthique, Druydès a développée une gamme de shampoings solides bios 100% naturels. Débarrassés de tout emballage superflu, mais aussi de tout ingrédient inutile, ces derniers vous garantissent un soin de qualité haut de gamme pour vos cheveux comme votre cuir chevelu. La variété des produits proposés par cette marque vous permet de trouver la formule idéale pour répondre à vos besoins. La mousse légèrement parfumée vous offre par ailleurs un véritable moment de détente à chaque shampoing. Un produit coup de cœur dont vous apprécierez rapidement les résultats sur votre chevelure !