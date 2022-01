Quel sera le rôle de Johnny Depp dans son nouveau film

célébrités

Johnny Depp est reconnu dans l’industrie cinématographique pour sa polyvalence en tant qu’acteur et malgré le fait qu’il ait été suivi par des scandales ces derniers temps, il va maintenant mener un projet intéressant. Des détails!

Johnny Depp a souffert ces dernières années de sa rupture scandaleuse avec l’actrice Ambre Entendu, avec des accusations croisées de violences conjugales et toutes sortes de péripéties judiciaires qui ont fait perdre à l’interprète certains des meilleurs rôles de sa carrière. Nous parlons d’alternatives comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes Oui Grindelwald dans Bêtes fantastiques. Un véritable coup dur dont l’interprète de Ciseaux.

Dernièrement, nous avons vu le talentueux acteur dans des films comme Le photographe de Minamata (2020) et En attendant les barbares (2019). Il a également participé à un projet d’animation où il a prêté sa voix à la bande macareux. Désormais, la chance semble frapper à la porte de Johnny avec un rôle qui semble fait sur mesure pour lui : il a été choisi pour jouer Johnny lui-même. Roi Louis XV de France.

Quoi de neuf de Johnny Depp

Ce monarque français a été au pouvoir pendant 59 ans et s’intéressait peu à la politique de son pays. Bien que dans les premières années où il a été trouvé au pouvoir, il a été baptisé comme Le bien-aimé, peu à peu sa popularité diminuait, notamment en raison de ses relations personnelles avec différents amants et des guerres qu’il provoquait et affectait les caisses du pays. Les Français célébrèrent sa mort et les funérailles de Louis XV cela s’est fait en secret.

Un avantage? Johnny Depp Il a longtemps vécu à Paris avec sa femme Vanessa Paradis et sait parfaitement parler français. Ce n’est pas une mince affaire puisque le film sera tourné dans la langue originale de Louis XV, un personnage qui, de par ses caractéristiques propres, semble parfaitement schématisé pour le talent de Johnny.

Le film est réalisé par le cinéaste français Maiwenn qui dans son générique a des films comme ADN, Mon Amour, Polisse Oui Le bal des actrices. Une fois la production commencée, le tournage de ce conte historique devrait durer environ trois mois. De cette manière, Johnny Depp il retrouvera la grande passion de sa vie dans un projet intéressant qui le ramènera dans la cour des grands.

