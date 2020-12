Quel rôle la maladie joue-t-elle pour nous, simples mortels?

Au cours des dernières années, je reçois des contacts avec des questions sur un certain nombre de sujets et je finis par y répondre tous en me réconciliant avec mon quotidien. J’ai récemment reçu un message d’une personne qui parlait de sa vie ces dernières années et à quel point il était difficile de vivre avec la fibromyalgie qui l’accompagne depuis un certain temps.

Bref, je ne poserai que les quatre questions qu’elle m’a posées, en préservant son témoignage et son identité.

J’ai décidé d’écrire un texte qui parle du rôle de la maladie dans la vie d’une personne résultant de ces dernières années que j’ai étudié plusieurs cas cliniques à travers la Psychothérapie Réincarnationniste, la Régression Thérapeutique (Méthode ABPR – Conduite par des Mentors Spirituels), la Magie Divine et les conseils de Mentors Spirituels .

Questions à l’origine de ce texte:

1 – Dois-je continuer avec ces douleurs de fibromyalgie pour pouvoir faire mon voyage ici?

2 – Cela fait-il partie de ma promenade?

3 – Est-ce que je n’aurais pas tort de vouloir m’en débarrasser?

4 – Mais en même temps j’ai pris tellement de médicaments, actuellement je ne peux plus m’en passer?

Le texte ci-dessous montre comment je vois le rôle de la maladie et ses effets sur la vie de l’être humain (esprit incarné).

En général, personne n’a besoin de vivre avec sa douleur due à sa maladie, mais dans d’autres cas, elles sont nécessaires. Il existe des maladies actuelles dans lesquelles leurs effets secondaires / douleur ne peuvent pas être éliminés par la science / médecine moderne, alors que d’autres sont possibles. Mais dans ce cas, le sens de ce texte est plus profond.

Avec les effets des douleurs générées par les maladies, quelles qu’elles soient en chacun de nous, elles finissent par susciter des émotions, des sentiments et surtout des pensées. Chaque personne réagira / agira d’une manière différente. À travers les lois divines infinies, même une maladie a son rôle édifiant / réformateur pour nous, êtres humains (esprits en évolution intégrés à nouveau dans le corps).

Pour ceux qui sont malades, la maladie réveille les émotions et les sentiments … et surtout les pensées.

Pour une personne malade, par la maladie, elle peut s’éveiller à un nouvel état de conscience et d’énergie, puis elle disparaît et l’individu parvient à la guérison. Pour une autre personne, par contre, il peut avoir besoin de traverser une certaine maladie, car ce sera par ses effets que les émotions, les sentiments et les pensées seront éveillés et qu’il faudra ensuite les travailler dans cette incarnation. Maintenant, si elle ne peut pas comprendre ce que montre la vie, il est très possible qu’elle doive vivre / vivre avec la maladie donnée pendant une longue période, selon le cas, même pour toute une vie ou malheureusement elle se désincarnera à la suite de cela. .

Pour d’autres cas, les gens ont dû faire face à une sorte de maladie tout au long de leur vie, car il est déjà certain qu’elle se réveillera de toute façon dans cette incarnation, en raison des réactions karmiques des incarnations passées (elle était déjà incluse dans le package avant de descendre). C’est peut-être l’un de vos plus grands tests dans cette incarnation.

Il y a encore d’autres maladies qui seront acquises ici même dans cette incarnation, sans être directement liées aux incarnations passées en cours, cela fait simplement partie du cycle de vie quand on s’incarne. Il s’est réincarné pour que tout puisse arriver, de bonnes et de mauvaises choses. C’est ce que j’appelle les choses sur Terre.

Parfois, il est possible de guérir, parfois non!

Il est important de se rappeler que même le facteur le plus important est la personne qui veut s’améliorer, croyant / sachant qu’elle mérite la guérison, se déplaçant, sinon, il n’y a pas de traitement qui le résout, qu’il soit médicamenteux, énergétique ou spirituel.

C’est la loi, vous la voulez, vous la comprenez, vous ne la voulez pas, donc vous ne la comprenez pas. C’est simple.

Tout est question d’état de conscience et pour ce moment est essentiel! Il est important de souligner que chacun a le sien (ce n’est pas une conversation, c’est un fait).

Vous pouvez vous demander: « Est-ce que je mérite / dois passer par ceci ou cela? », « Est-ce que je mérite / ai besoin de vivre avec cela aussi longtemps que c’est? » Ce sont des questions et des réflexions sincères et vraies comme celles-ci et, bien d’autres, qui doivent être posées / pratiquées chaque jour jusqu’à ce qu’il y ait une croissance significative de votre connaissance de soi.

Lorsque cela se produira, vous saurez que vous avez une longueur d’avance et que votre moment est venu. L’origine de tout commence dans l’esprit, puis va à l’esprit, aux sentiments, aux émotions et enfin, au stade le plus épais, au corps. C’est de l’intérieur vers l’extérieur.

Voyez vraiment comment les choses se passent à l’intérieur, car votre corps parle tout le temps. Il est fort probable que vous ne vous soyez pas arrêté pour vous observer.

Il y a beaucoup plus à dire à ce sujet, mais il y a une autre possibilité.