Quel rôle joueront le prince Harry et Meghan Markle dans leur première série Netflix?

Le départ du prince Harry et Meghan Markle de la famille royale britannique en janvier 2020 ont inclus une stratégie financière solide lorsque le couple s’est associé à Netflix pour produire du contenu pour 100 millions de dollars. L’accord a déjà fait ses premiers pas car ce Mardi, la première série qui tournera le mariage a été annoncée. Il a également été confirmé que ils apparaîtront À l’écran. De quoi s’agit-il?

En septembre 2020, les princes ont rapporté l’accord avec le géant du streaming et la création de leur propre société de production appelée Archewell, en l’honneur de leur fils Archie. L’intention de l’actrice britannique et américaine est utiliser la plateforme pour envoyer des messages inspirants au monde. Son inclusion dans l’industrie audiovisuelle représente également sa manière de se soutenir financièrement après la Megxit.

Le prince Harry est un champion des Jeux Invictus depuis sa création, il est donc normal que la première série Netflix d’Archewell mette en lumière et célèbre les incroyables athlètes de la compétition. Heart of Invictus suivra les concurrents alors qu’ils se préparent pour les matchs de 2022. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw – Netflix (@netflix)

6 avril 2021





C’est pourquoi la première production qui verra le jour sera Au cœur d’Invictus: ongle docuseries Quoi suivra les athlètes paralympiques qui concourra dans le Jeux Invictus. Le concours a été créé par Harry lui-même en 2014 et comprend l’implication d’anciens combattants qui ont subi des blessures au combat et qui ont reconstruit leur vie grâce au sport.

«Le prince Harry est un champion des Jeux Invictus depuis sa création, il est donc normal que la première série Netflix d’Archewell souligne et célèbre les incroyables athlètes de la compétition. Heart of Invictus suivra les concurrents alors qu’ils se préparent pour les matchs de 2022 « , est le message officiel de Netflix pour annoncer la grande nouvelle.

L’édition de l’année prochaine sera en La Haye, Pays-Bas et cela signifiera la sixième fois qu’ils auront lieu. La dernière chance qu’ils se sont inscrits 500 athlètes de 18 nations différentes. La série documentaire mettra également en lumière les organisateurs de l’événement alors qu’ils se préparent et s’associent à l’équipe de chaque pays pour soutenir leurs concurrents.

«En tant que première série d’Archewell Productions avec Netflix, en association avec la Fondation Invictus Games, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour inspirer continuellement la guérison mondiale, le potentiel humain et le service.« a partagé le petit-fils d’Isabel II dans un communiqué.

Netflix: le prince Harry et Meghan Markle apparaîtront dans leur première série produite avec Netflix

Comme confirmé par TV Line, Harry et Megan participeront à la série et seront devant la caméra. On ne sait toujours pas s’ils joueront un rôle actif de présentateurs ou s’ils n’auront qu’une apparence pour prononcer un discours.