Quel problème de santé a Jennie de Blackpink ? C’est ainsi qu’il a quitté la scène au milieu du concert

Synergia Day-Oxydose – 30 Comprimés - Anti-Oxydant Quotidien - Synergia

↗️ Lutter contre le stress oxydatif. Apport en antioxydants quotidien. ⛔️ Neutralise les radicaux libres. Complexe de vitamine C, vitamine E et de sélénium. Associé à une synergie de 4 flavonoïdes et de 3 caroténoïdes. Lutter contre le stress oxydatif Qu'est-ce que le stress oxydatif ? Lorsque l'on retire un électron d'une molécule, ce dernier devient un radical libre. Et quand une réaction en chaîne de radicaux libres se développe, on parle de stress oxydatif. Le corps se protége alors en activant ses défenses antioxydantes, mais cela peut ne pas être suffisant et l'accumulation de radicaux libres peut avoir un effet néfaste sur le bon fonctionnement cellulaire. Grâce à la remarquable complémentarité de ses actifs, Day-Oxydose permet de neutraliser un large spectre de radicaux libres. C'est l'anti-Oxydant de référence dans le cadre d'une prévention primaire. Composants La vitamine C En tant qu'antioxydant, la vitamine C réagit avec un oxydant pour le neutraliser, et réduit ainsi les radicaux libres. La vitamine E Antioxydant soluble dans les graisses, la vitamine E protège les corps gras de l'oxydation (membranes cellulaires, cholestérol...). Sous forme de supplément, la vitamine E augmente l'immunité et pourrait jouer un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires et des AVC, ainsi que réduire le risque de cancer de la prostate et de la cataracte. Le sélénium Cet oligo-élément antioxydant est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Son action est favorisée par la vitamine E. Le sélénium contribue à prévenir le cancer de la prostate, le cancer du côlon et celui du poumon. Cependant, le corps ne le synthétise pas, il est donc important qu'il soit apporté par la nourriture ou sous forme de supplémentation. Les flavonoïdes Mis en avant par Albert Szent-Györgyi, scientifique hongrois, les flavonoïdes sont des polyphénols, molécules réputées pour leurs propriétés antioxydantes. Ces molécules sont présentes dans l'alimentation, notamment dans les fruits (raisin, melon...) et légumes, mais aussi dans le chocolat et le vin rouge.