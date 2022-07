Quel personnage de Stranger Things pourrait avoir un spin-off ?

NETFLIX

Après la première du tome 2 de la saison 4 sur Netflix, on analyse ce que serait la série spin-off idéale. « Ce sera une prémisse très différente », ont expliqué les frères Duffer.

©NetflixLa plateforme de streaming a créé le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things.

L’attente est terminée! Netflix diffusé ce vendredi 1er juillet les deux derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges. Encore une fois, le casting commandé par Millie Bobby Brown Il a volé l’attention des abonnés du géant du streaming pour livrer une grosse livraison. Ses créateurs ont déjà confirmé qu’il y aura un cinquième -et dernier- volet, bien qu’ils aient également évoqué la possibilité d’un retombées.

« Nous avons une idée de spin-off qui nous passionne »a révélé le frères duffer il y a quelques semaines en dialogue avec Variety. Et ils tenaient : « Nous n’avons encore parlé de l’idée à personne, et encore moins l’avons-nous écrite. En dehors de finn loup-garou qui l’a deviné par hasard en lançant des idées folles, personne d’autre ne le sait. Ce sera une prémisse très différente.. Avec ces mots, il n’y a pratiquement aucun doute qu’il y aura une série dérivée du phénomène.

Pour le moment, on ne sait pas qui pourrait jouer le rôle principal dans cette nouvelle fiction surnaturelle. Il y a beaucoup de candidats et il pourrait y avoir une histoire d’origine choquante pour chacun d’eux. Onze, Dustin, Will, Mike, Lucas, Max, Erica, Steve, Nancy, Jonathan, Robin, Eddie, Joyce, Hopper et Murray ne sont que quelques-uns des personnages qui s’intégreraient parfaitement dans une nouvelle intrigue. Mais… Lequel est le bon ?

Alerte spoiler de la saison 4 tome 2 ! Le plus simple pour les créateurs de choses étranges c’est un retombées de Eddie MunsonJoseph Quinn. Considérant qu’il s’agit d’un nouveau personnage mais qu’il est également mort dans Upside Down, ce serait bien d’en savoir un peu plus sur sa vie avant de rejoindre ce groupe d’amis particulier. Son lien avec sa famille, sa maison, son intérêt pour les jeux et la musique, ainsi que son amour pour ChrissyCe sont des aspects qui doivent encore être développés.

Et c’est qu’il ne faut pas oublier que sa chimie avec Grace Van Dien, l’interprète de cette cheerleader, a traversé l’écran. Ses propres créateurs ont avoué avoir regretté d’avoir découvert ce couple incroyable une fois que la mort de Chrissy avait déjà été filmée. Comment vous êtes-vous rencontré ? Quelle était votre relation quand vous étiez petite ? Toutes ces questions constituent une prémisse intéressante pour une nouvelle série.

