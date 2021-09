Quel personnage de Stranger Things est sur le point d’avoir un spin-off

in

Netflix

Netflix considère déjà cette série comme une grande franchise et ces derniers jours, la rumeur d’un spin-off s’est renforcée. La série Duffer Brothers sera de retour en 2022.

Séries © Netflix.La date de sortie exacte du quatrième opus n’a pas encore été définie.

Étranger Des choses est l’une des séries les plus importantes de Netflix, à tel point qu’elle a aidé la plateforme à finir de se positionner sur un marché qui l’a largement ouverte Château de Cartes. Dans un contexte où les plateformes de Diffusion, la société de Hastings de roseau Vous pariez sur les produits qui vous ont rapporté des revenus et tout indique que l’un d’entre eux sera celui créé par les frères duffer. Avant l’arrivée de la quatrième saison, on parlait d’un potentiel retombées.

L’année prochaine, le quatrième volet tant attendu de Des choses étranges. Pendant Tudum, l’événement virtuel de Netflix dans laquelle des nouvelles sur les séries et les films de la plateforme ont été vues, un nouveau teaser des prochains épisodes a été partagé. C’était le troisième des quatre que l’on pense être au total, et il se concentrait sur ce qui semble être une maison hantée qui sera visitée par les personnages de la série.

Bien qu’il ait été dit que le plan initial prévoyait que la série ait quatre saisons, il a déjà été annoncé que la prochaine ne serait pas la dernière. Cependant, les enfants sont connus pour approcher les adieux que les fans craignent tant. Le port de David a-t-il déclaré dans une interview avec Collisionneur: « Nous introduisons de nouvelles choses, mais nous ajustons et fermons également dans une certaine direction afin qu’elle ait une fin claire, propre et spécifique et bien définie à un moment donné ». La fin est proche, il est donc intéressant de parler de potentiels spin-off qui permettent à cet univers de s’étendre.

Lors d’une conférence de presse, Ted Sarandos, PDG de Netflix, défini Des choses étranges Quoi « Une franchise naissante ». Dans ce contexte, bien qu’il n’ait jamais mentionné qui pourrait être le chef d’une production à venir, à partir de Deadline, il est question de la possibilité que le personnage qui dirige une nouvelle série ne soit ni plus ni moins que Millie Bobby Brown, Quoi Onze. C’est quelque chose avec un sens absolu, pour ce que cela signifie pour le N rouge, où vous travaillez non seulement avec les frères duffer mais l’année dernière, il a lancé sa propre série de films : Enola Holmes.

Un disque qui, étonnamment, n’est pas de Stranger Things

Cette semaine, dans le cadre de la Conférence du Code à Beverly Hills, en Californie, Sarandos Il a également expliqué à quel point la série est vue dans Netflix. L’un des points abordés était les heures de reproduction des principales productions dans lesquelles on pourrait penser qu’elles seraient dirigées par Des choses étranges. Cependant, la série de les frères duffer il apparaît juste à la troisième place de la série avec le plus grand nombre d’heures de reproduction.

Le classement le mène Bridgerton, qui avec une seule saison a dépassé les 625 millions d’heures de lecture. La deuxième place est occupée par Le vol d’argent, qui se prépare pour la seconde moitié de sa dernière saison et a été visionné 619 millions d’heures. Est-ce que tuDes choses étranges? Malgré ses trois versements et la fureur qu’il provoque dans les réseaux, il n’a atteint que 582 millions d’heures et est très proche d’être dépassé par Le sorceleur (541 millions).

