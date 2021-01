Quel pack Resident Evil Village achetez-vous?

En plus de toutes les actualités de Resident Evil Village d’aujourd’hui, Capcom a également confirmé la variété de forfaits physiques et numériques qui seront disponibles lors du lancement le 7 mai. Tout d’abord, la partie la plus importante: le jeu de base coûtera 54,99 € / 59,99 €, il n’y a donc pas de prix exorbitant de nouvelle génération ici. N’oubliez pas que vous obtenez également gratuitement le spin-off multijoueur Resident Evil Re: Verse, et si vous précommandez, vous récupérerez également le pack de ressources de survie et de charme d’arme de M. Raccoon. Ceux qui précommanderont sur le PS Store obtiendront une mini-bande-son exclusive en guise de supplément.

Il existe également une édition Deluxe, qui comprend le pack Trauma. Il comprend une variété d’objets différents dans le jeu, y compris l’arme à feu Samurai Edge, l’accessoire Mr. Everywhere, un filtre de gameplay Resident Evil 7: Biohazard «images trouvées», de la musique alternative pour la salle de sécurité, des points de sauvegarde de niveau de difficulté plus difficile. Cela coûte 69,99 €.

Vous obtenez tout ce qui précède avec l’édition Collector, en plus d’une affiche, d’un coffret Steelbook, d’une figurine de Chris Redfield, d’un coffret collector et d’un artbook. Cependant, vous devrez débourser 219,99 € pour cette version. Enfin, Capcom met en place un pack comprenant à la fois Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil Village, afin que vous puissiez profiter de tout l’arc d’Ethan Winters jusqu’à présent.

Beaucoup d’options pour tout le monde, alors, mais laquelle choisirez-vous? Assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent, étranger, dans la section commentaires ci-dessous.