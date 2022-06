Quel niveau PlayStation Plus vous convient le mieux ?

Récemment, Sony annoncé les changements suivants que votre abonnement introduira playstation plus, qui se reflétera en Amérique le 13 juin. Bien que certains de ces changements combinent simplement le service avec PlayStation Now, le nouveau modèle proposera des jeux mensuels et un catalogue complet de jeux.

Le nouveau service PlayStation Plus propose trois niveaux différents simplifiant les avantages pour les utilisateurs, s’adaptant aux différents besoins de chacun, en fonction de ce que chacun décide de payer. Voici tous les changements pour chacun des nouveaux niveaux :

PS Plus Essentiel

Le premier niveau du service consiste à offrir les avantages de base que PlayStation Plus avait auparavant, pour ceux qui ont déjà le service, ils seront automatiquement ajoutés à ce niveau. PS Plus Essential propose le même prix qu’auparavant et offrira aux utilisateurs des réductions sur le PlayStation Store, le service multijoueur, l’accès aux démos et au stockage en nuage.

Exactement comme son nom l’indique, ce premier niveau fournit toutes les nécessités de base pour les jeux en ligne ainsi que quelques extras intéressants. C’est la meilleure option pour tous ceux qui aiment régulièrement le multijoueur en ligne et préfèrent attendre la sortie des jeux pour acheter de nouveaux titres.

PS Plus Supplémentaire

Ayant les mêmes avantages que le niveau précédent, Extra donnera accès à plus de jeux gratuits à télécharger et à jouer. En plus d’obtenir une variété de titres classiques, ce niveau donnera également accès aux jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Cela signifie que les joueurs avec un abonnement Extra actif peuvent télécharger et jouer gratuitement à des centaines de titres.

Bien que la liste des titres inclus dans le catalogue de jeux soit sujette à changement et susceptible de recevoir de nombreuses mises à jour, il existe déjà des centaines de jeux parmi lesquels choisir. De nouveaux titres comme »Stray » et d’autres jeux à succès comme »Bloodborne » et »Ghost of Tsushima » sont inclus dans PS Plus Extra.

PS Plus Premium

Les joueurs qui sont déjà abonnés à PlayStation Now seront automatiquement placés dans le niveau Premium sans augmentation de leurs frais d’abonnement actuels au lancement. En plus des avantages des niveaux précédents, Premium propose des essais limités de nouvelles versions, un catalogue de jeux plus large de jeux PS4 et PS5.

De plus, les joueurs auront accès à un catalogue de titres PlayStation, PS2 et PSP originaux, ainsi qu’à des jeux PS3 remasterisés. Pour tous ceux qui ont de l’argent et qui sont fans de jeux plus anciens, ce niveau est idéal pour les joueurs qui aiment les classiques.