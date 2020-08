Quel héritage laisserons-nous aux générations futures?

Chaque jour, nous avons de plus en plus d’options pour les choix de profession, dans lesquels il est de plus en plus fréquent que les gens s’interrogent sur leur vocation, s’ils sont vraiment sur la bonne voie ou, dans de nombreux cas, sur la bonne voie.

Dans de nombreuses séances de Coaching auxquelles j’ai assisté, lorsque les clients commencent à rapporter leur démotivation avec leur carrière, presque à l’unanimité, ils signalent un vide, quelque chose d’inexplicable dans les mots, mais émotionnellement c’est comme s’ils ne prenaient pas plaisir à cette «relation », Compris?

Ils survivent juste, respectent les horaires, ne font que le prendre jour après jour, n’ayant pas souvent la perspective de pouvoir combler ce vide interne, et pire, beaucoup sont tellement habitués à cette situation qu’ils ne pensent qu’à y penser. changer leur routine, c’est presque un rêve, quelque chose d’inatteignable.

Eh bien, la bonne nouvelle est que nous pouvons trouver, quel que soit notre âge (car il y a une croyance interne que plus de 40-50, il vaut mieux ne même pas essayer), notre but dans la vie, sortir et faire vraiment ce que l’on aime et s’il y en a un bonne planification, on peut très bien vivre, même financièrement.

Notre but dans la vie est directement lié à notre vocation et nous pouvons arriver à le comprendre comme suit:

Aimez-vous vraiment ce que vous faites? Il est extrêmement important que vous appréciiez et appréciiez vraiment le domaine dans lequel vous travaillez, et je ne parle pas ici de l’environnement, mais du créneau.

Savez-vous quels sont vos talents ou vos dons? Pour accomplir quelque chose de manière magistrale, il est important que vous le fassiez avec votre essence. Il ne sert à rien de faire quelque chose de bien fait et de ne pas avoir le moindre goût pour ce que vous faites.

Connaissez-vous vos valeurs? Savez-vous ce qui vous motive? Il est essentiel de guider vos actions pour que vous découvriez ce que vous recherchez dans la vie.

Avez-vous réalisé à quel point le monde autour de vous peut bénéficier de vos dons et de votre vocation? Essayez d’adapter vos talents, passions et valeurs aux besoins du monde, vous vous démarquerez sûrement rapidement.

Si vous arrivez à aligner ces balcons que j’ai passés au dessus, vous serez plus proche de votre objectif de vie. Lorsque nous regardons à l’intérieur de nous-mêmes et laissons notre essence, notre passion se répandre tout au long de notre vie, qu’elle soit professionnelle ou personnelle, vous vous sentirez chaque jour rassasié, épanoui et plein de vie, ayant une force énorme pour faire face à toute adversité qui pourrait survenir avoir.

Rechercher et découvrir le but de votre vie apportera une direction ferme et bien fondée à votre vie, vous apportant clarté et sécurité pour sortir de votre zone de confort et aller vers votre objectif, c’est-à-dire transformer votre rêve en réalité!

N’abandonnez pas et ne laissez jamais quelqu’un, ou vous-même, dire que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. Si une seule personne dans le monde y est parvenue, tout autre être humain le peut aussi.

Je vous souhaite une belle promenade et si vous en avez besoin, comptez sur moi!