Quel forfait faut-il choisir sur Netflix ?

in

Vous avez envie de regarder une série en particulier mais celle-ci n’est disponible que sur Netflix ? Pour ce faire, vous vous interrogez sûrement sur les tarifs appliqués par la plateforme de streaming. Afin de vous aider à bien choisir votre abonnement, nous allons vous présenter les différentes offres proposées par le leader mondial de la vidéo en streaming.

Quels sont les tarifs de Netflix en France ?

À l’heure actuelle, Netflix propose 3 offres différentes d’abonnement. Celles-ci ont été légèrement révisées en 2021. Pour vous abonner à la plateforme, vous devez vous engager sur un forfait mensuel qui peut être :

De 8,99€ par mois pour l’abonnement Netflix Essentiel qui vous permet d’utiliser la plateforme sur un seul écran.

De 13,49€ par mois pour l’abonnement Netflix Standard HD qui compte 2 utilisateurs simultanés.

De 17,99€ par mois pour l’abonnement Netflix Premium qui regroupe 4 utilisateurs en simultané et propose du contenu en 4K.

Pour choisir l’offre premium, votre télévision doit être compatible avec les contenus en HD ou Ultra HD. De plus, il est essentiel que vous bénéficiez d’un bon débit internet pour profiter pleinement de votre abonnement. Quelle que soit l’offre à laquelle vous souscrirez, sachez que vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment sans engagement.

Comment choisir son abonnement Netflix ?

Pour les adeptes du petit écran, s’abonner à Netflix peut être très tentant. Entre le budget, le débit internet et le nombre d’utilisateurs, les prix Netflix se veulent avantageux en fonction de vos critères de sélection.

L’abonnement Netflix Essentiel

Lorsque vous ferez votre choix parmi les diverses offres Netflix, vous opterez sans doute pour l’option la moins chère qui s’élève à 8,99€ par mois. Bien que la plateforme ne soit pas celle qui propose les tarifs les plus bas, l’abonnement Netflix Essentiel est l’offre la plus rentable si l’on prête attention à la large sélection de contenus disponibles à ce prix-là. Pour regarder les dernières séries tendance en même temps que vos amis, cette offre sera idéale. De plus, l’abonnement Netflix Essentiel ne nécessite pas une connexion internet haut débit pour fonctionner correctement.

L’abonnement Netflix Standard

Pour les personnes souhaitant partager un abonnement à plusieurs, le forfait Netflix Standard sera parfait. En effet, celui-ci offre la possibilité de regarder divers contenus sur deux écrans simultanés. De plus, les séries et films proposés sont disponibles en haute définition (HD) ce qui vous offre un meilleur confort de visionnage. Néanmoins, si vous souhaitez opter pour cet abonnement, assurez-vous de posséder une vitesse de connexion supérieure à 5 Mégabits/seconde.

L’abonnement Netflix Premium

L’abonnement Netflix Premium à 17,99€ par mois est particulièrement préconisé pour les familles nombreuses. Ce forfait permet à 4 personnes de regarder un contenu différent en même temps sur 4 écrans différents. Si vous souhaitez partager votre compte Netflix avec quelques amis, cette offre peut également être très avantageuse. De cette manière, les 4 utilisateurs paieront uniquement 5€ par mois chacun pour accéder à la plateforme et regarder leurs séries ou films préférés. De plus, les contenus offerts par ce type de forfaits sont en Ultra HD 4K pour vous faire vivre une expérience de visionnage unique.

Quelle offre internet choisir pour avoir Netflix ?

Plusieurs opérateurs permettent dorénavant de souscrire à Netflix par le biais de leurs offres. Cela est pratique si vous souhaitez regrouper vos abonnements. En souscrivant au forfait proposé par votre opérateur, vous aurez un accès direct à la plateforme de streaming sur l’interface de votre décodeur TV.

Netflix avec Orange

Chez Orange, vous pouvez choisir de souscrire à 3 types d’offres pour bénéficier de la plateforme Netflix :

Netflix : à partir de 8,99€ par mois

Pack OCS + Netflix Standard HD : à partir de 22,49€ par mois

Pack OCS + Netflix Premium : à partir de 26,99€ par mois

Le forfait comprenant le Pack OCS et Netflix Standard vous permet d’accéder simultanément à la plateforme sur 2 écrans et de visionner du contenu en haute définition. Le Pack OCS proposé avec un accès à Netflix Premium étend le nombre d’utilisateurs à 4 en simultané et vous offre une qualité de visionnage 4K.

Netflix avec Free

Chez Free, l’abonnement à Netflix est uniquement disponible avec une Freebox Delta au prix de 49,99€ par mois. Ce forfait donne accès à Netflix Essentiel qui permet à un seul utilisateur de visionner des films.

Netflix avec SFR

L’opérateur SFR met à votre disposition 5 offres :

Netflix Standard & SFR Divertissement + à 13,49€

Netflix Standard & SFR Cinéma à 17€

Netflix Standard & Deezer à 22€

Netflix Standard & RMC Sport à 24€

Netflix Essentiel à 8,99€

Netflix avec Bouygues

Avec Bouygues, vous pouvez obtenir Netflix grâce à deux offres :

La Bbox Must à 15,99€

La Bbox Ultym à 29,99€

Le forfait est à partir de 8,99€ sans engagement.