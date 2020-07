Quel film de James Bond était de loin le meilleur?

Depuis 1962, quand Dr Non est sorti pour la première fois dans les cinémas, l’espion anglais James Bond a été synonyme de gadgets sympas, de femmes magnifiques et d’un large éventail de méchants. Peut-être pouvez-vous même trouver un pari de nouveauté pour le prochain film de James Bond. Parce que oui, vous pouvez maintenant parier sur des émissions de télévision, des films et plus encore si vous n’êtes pas intéressé par le sport.

Ces types de paris obtiennent beaucoup de succès ces derniers temps en raison de Covid-19. Dans ce guide vous pouvez en savoir plus à leur sujet. Mais avec autant de sorties différentes du célèbre agent du MI6 – 26 films au total à ce jour – et avec six acteurs différents jouant le rôle, quel film de James Bond est de loin le meilleur?



En ce qui concerne la franchise James Bond, choisir le meilleur film n’est pas facile. À chaque changement d’acteur, le public a vu le personnage évoluer et changer aussi. Votre film Bond préféré est probablement davantage lié à la performance de l’acteur que vous appréciez le plus.

Sean Connery a créé le rôle dans Dr Non, et pour beaucoup, il est toujours l’incarnation ultime de Bond. Bond de Roger Moore était souvent plus ironique, avec beaucoup de double sens et sur les meilleurs méchants pour garder le public accro, bien que parfois plutôt idiot.

Bond de Pierce Brosnan faisait écho à une grande partie de l’ère Connery, voyant un retour à l’Anglais suave et chic qui prenait les choses au sérieux. Timothy Dalton et George Lazenby apparaissent souvent plus bas dans la liste des classements des films de James Bond, avec Bond de Dalton plutôt plus subtil que n’importe quel acteur qui l’avait précédé. Comme l’actuel James Bond, Daniel Craig s’est efforcé de réinventer le personnage et faites-lui le sien.

En fait, Craig s’est assuré dans toutes les interviews qu’il donne à propos de Bond de soulever ce point avec force. Grâce à la profondeur de Craig en tant qu’acteur, il a réussi à faire de l’espion typiquement anglais plus qu’un simple archétype, et a plutôt apporté une performance aux multiples facettes à la partie.

Pour beaucoup, cela a fait de l'ère Craig de Bond l'une des plus réussies, avec un autre film 007 mettant en vedette Craig toujours à paraître. Selon certaines rumeurs, un certain nombre d'acteurs différents seraient envisagés pour le rôle.

Pour l’instant, il semble que seul le temps nous dira qui assurera le rôle de prochain 007 et perpétuera l’héritage du célèbre espion.



Alors, quel film de James Bond est de loin le meilleur? En ce qui concerne les critiques, il semble certainement que les premiers films se classent parmi les meilleurs. De Russie avec amour est souvent cité comme le meilleur film de James Bond à ce jour, avec un certain nombre d’aspects différents réunis pour faire de ce film l’un des meilleurs du groupe. Le film incarne tout ce à quoi vous pensez quand il s’agit de 007.

L’intrigue de vengeance de la guerre froide laisse le public deviner, avec une intrigue étroitement tissée écrite pour faire vibrer. En tant que deuxième film de la franchise, il énonce de nombreuses conventions qui sont désormais si associées à cette série de films, y compris la séquence pré-titre, les gadgets secrets et les armes, ainsi qu’une scène d’hélicoptère et la piste après la fin. crédits auxquels le public pourrait s’attendre pour voir une suite des aventures de Bond.

C’était aussi le premier film de la franchise à vraiment tirer le meilleur parti d’une chanson thème, chantée par Matt Monro avec des paroles de Lionel Bart. L’intérêt amoureux de James Bond pour le film, la belle Tatiana, a été joué par Daniela Bianchi, une ancienne candidate à Miss Univers. La chimie torride à l’écran de Connery et d’elle peut être due au fait que Connery lui-même l’a choisie pour le rôle parmi une large sélection d’autres actrices qui ont fait des tests à l’écran.

Bien qu’une grande partie du film ait été tournée sur les scènes sonores des Pinewood Studios à Londres, les lieux exotiques d’Istanbul, Venise et Belgrade qui figurent dans le film lui donnent un réel sens du rythme et de l’aventure, avec le réalisateur Terence Young désireux d’essayer de faire tous les travaux non localisés restent aussi réalistes que possible.

Dans l’ensemble, la combinaison d’un script serré et rapide qui a bien joué pour le personnage suave de Bond de Connery, avec une excellente distribution de soutien et ce qui est maintenant considéré comme les séquences de titre d’ouverture et de clôture du film Bond classique, De Russie avec amour peut certainement être considéré comme le meilleur film de James Bond.