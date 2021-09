Quel était le salaire de millionnaire que Chris Evans a reçu pour Captain America

Chris Evans est devenu l’une des stars les plus aimées d’Hollywood en revêtant le costume du Capitaine Amérique dans l’univers cinématographique Marvel, la franchise qui a dominé le marché ces dernières décennies. Sa dernière participation était en Avengers : Fin de partie, où il a dit au revoir au personnage et aux fans, bien qu’un retour soit annoncé depuis un certain temps.

Les films de MCU Ils faisaient fureur dans diverses parties de la planète, pour lesquels ils ont obtenu de grandes collections et ont explosé le box-office à chaque sortie, comme ils le font actuellement avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Alors que les choses avec Veuve noire Ils ne se sont pas déroulés comme prévu, il y aura vengeance avec le héros chinois, Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

La société appartenant à Disney a obtenu un grand bénéfice économique, ce qui lui a permis de garder de grandes stars telles que Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et Evans lui-même, qui a commencé son chemin en 2011 dans Captain America : The First Avenger et faisait partie de plus de projets en tant que protagoniste et même en faisant des camées amusants.

+ Quel était le salaire de Chris Evans pour être Captain America

Selon les données de Forbes, l’interprète de Cap a reçu environ 15 millions de dollars pour sa participation à Avengers : Endgame, même si le nombre pourrait être plus élevé, puisque certains acteurs selon le contrat, les accords de redevances ou les objectifs de collecte. Au total, après passage par le MCU, on estime qu’il a une fortune de près de 43 millions de dollars.

Bien qu’au moment d’habiller le super-héros il avait déjà un nom dans l’industrie pour s’être démarqué dans des films tels que Not Another Teen Movie (2001) et The Perfect Score (2004), en plus d’avoir été Human Torch dans deux Fantastic 4 films, Il ne fait aucun doute que la famille Marvel Studios a changé sa vie. Ces derniers mois, il y a eu des commentaires croisés sur un éventuel retour, bien qu’il n’ait pas encore été officialisé.