Quel était le salaire de Daniel Radcliffe dans Harry Potter à l’école des sorciers

Le premier film de Harry Potter Il est venu de Warner Bros. Pictures en 2001. Il a fait de l’acteur né à Londres il y a 33 ans une figure mondiale.

©IMDBDaniel Radcliffe a 33 ans aujourd’hui.

Images de Warner Bros. J’ai été très clair que lorsqu’ils se sont assis à la table pour discuter des affaires et des adaptations potentielles avec JK Rowling ils seraient confrontés à un accord de plusieurs millions de dollars. Au moment où le studio a frappé à la porte de l’auteur derrière toute la saga de Harry Potterquatre des sept livres qui constituaient l’histoire centrale de la Assistant de Poudlard. A cette époque, ils acceptent d’adapter les quatre premiers tomes et partent à la recherche d’un acteur qui pourrait donner vie au protagoniste.

Après une longue recherche, ils trouvèrent la réponse dans une pièce londonienne. Un jeune Daniel Radcliffe a attiré l’attention des producteurs et après avoir auditionné, il a convaincu Chris Colomb (un spécialiste de la direction d’enfants avec les deux premiers Mon pauvre petit ange sur son CV) que c’était lui qui jouait Harry Potter. Ainsi, les négociations ont commencé avec ses parents, qui avaient des contacts avec l’industrie, mais pas au niveau qu’il a fini par avoir après deux décennies. Daniel Radcliffe.

La somme pour laquelle ils ont réussi à Daniel Radcliffe signera son contrat pour donner vie à Harry Potter C’était assez important, étant donné que c’était quelqu’un d’inconnu du monde entier et qu’ils ne savaient pas comment il pouvait avoir un impact sur les fans des livres. Selon Valeur nette des célébrités, l’acteur qui fête ses 33 ans aujourd’hui avait un juteux contrat qui s’élevait à un million de dollars pour son premier boulot dans la saga. UN Images de Warner Bros. Il ne lui a pas été difficile de récupérer ce qu’il avait investi grâce à un box-office qui a répondu totalement favorablement : il n’était plus qu’à 25 millions du milliard de dollars.

Au fil du temps, le chiffre de Daniel Radcliffe a commencé à croître de façon exponentielle : pour le deuxième film, il a déjà reçu trois millions de dollars tandis que pour les deux derniers, Harry Potter et les Reliques de la Mort, son contrat a atteint 50 millions de dollars. Selon le site susmentionné, la somme totale que l’acteur londonien a gagnée grâce à la saga de JK Rowling il a atteint 109 millions de dollars.

+Combien d’argent Harry Potter a gagné

Au total, en tant que franchise, Harry Potter a réussi à réunir une somme proche de 7 700 millions de dollars (en ne prenant en compte que les huit premiers films sortis entre 2001 et 2011). De toute la saga, sans compter l’échec de animaux fantastiquesle film qui a récolté le moins d’argent était le troisième, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (795 millions de dollars), qui marqua un tournant et fit revenir la production à des chiffres proches de ceux du premier film. Dès lors, ils n’étaient que des joies pour Images de Warner Bros. qui a viré la franchise avec Les reliques de la mort partie 2 et la meilleure note pour les huit films : plus de 1 300 millions de dollars dans le monde.

