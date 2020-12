Quel est votre style lors de la décoration de la maison?

Chacun de nous a une façon de distribuer des meubles et des tableaux dans toute la maison. Tapis, lampes, rideaux, agencements décoratifs. L’astrologie explique cela. Et il définit, signe par signe, comment nous agissons dans la recherche d’une maison plus cosy. Voir ci-dessous:

bélier

Les Aryens aiment innover leurs maisons avec des tons forts comme le rouge, ils aiment les grands espaces qui échappent au sérieux. Dans la décoration, ils investissent dans des pièces en métal, car ils aiment quelque chose de très moderne. Dans le jardin, ils préfèrent les plantes qui poussent vers le haut et qui ont des fruits rouges.

Taureau

Les Taureaux préfèrent les endroits calmes et confortables, ils aiment le style plus traditionnel. Ils essaient toujours de garder la maison propre et organisée pour recevoir les gens qu’ils aiment le plus.Les couleurs prédominantes dans leurs maisons sont les couleurs claires qui montrent la tranquillité, comme le vert et le bleu; les impressions d’étoiles peuvent également faire partie du décor.

Gémeaux

La maison d’un Gémeaux doit être très gaie et joviale, car ils préfèrent les meubles et objets funky, mais sans être trop extravagant pour ne pas perturber le côté pratique de leur coin. Les Gémeaux n’ont pas la patience de tout réparer et en ce qui concerne la couleur, le jaune est le bienvenu pour stimuler la créativité.

Cancer

La maison des Cancer est très confortable et chaleureuse, car ils aiment nourrir ceux qu’ils aiment, la cuisine est très importante et elle doit généralement être décorée avec plus d’attention. Les cancéreux aiment les pièces décoratives, en particulier celles qui rappellent de bons souvenirs, il est donc difficile de se débarrasser des objets qu’ils n’utilisent plus.

Lion

Dans la maison d’un leonino, tout est choisi avec le plus grand soin pour rendre la maison très cosy et recevoir des compliments. Leo aime les couleurs fortes et les fleurs comme les tournesols apportent de bonnes vibrations à votre maison. Généralement, la maison est super moderne comme le lion.

vierge

Comme les Vierges sont soucieuses du détail, leur maison ne pourrait pas être différente. Chaque détail de chaque pièce est soigneusement observé lorsqu’ils la décorent. Tout doit être comme ils l’imaginent, ils aiment la propreté et l’organisation. Il est important de souligner que ce «tiroir du désordre» n’existe pas dans votre maison.

Kg

Comme les Librans aiment rester à l’écoute des tendances de décoration, la maison doit être très confortable et attrayante. Ils n’abandonnent pas un environnement plus paisible, mais surtout, leur maison est faite pour être de bonne humeur.

Scorpion

Les Scorpions détestent jouer avec leurs affaires. Votre première option est le confort. La maison est très élégante avec une décoration objective et cosy.

Sagittaire

Les Sagittaires ne sont pas très habiles dans une organisation, ils préfèrent laisser cette partie à quelqu’un d’autre, mais quand la chose «serre», ils se salissent les mains. En décoration, ils préfèrent les objets pratiques qui ne gênent pas leur quotidien.

Capricorne

La maison Capricorne est un mélange d’utilité, de modernité et de tradition. Pour se sentir bien à la maison, les Capricornes ont besoin d’espace pour ranger toutes leurs affaires, car ils détestent lâcher les choses.

Aquarium

Les Verseaux ne se soucient de l’apparence de leur maison que s’ils plaisent à qui ils veulent. Ils ne se soucient pas tellement de la propreté ou du nettoyage, ils préfèrent laisser quelqu’un d’autre, leur passe-temps est de s’aventurer dans la cuisine.

Poisson

La maison des Pisceans est super confortable car c’est là qu’ils préfèrent passer la plupart de leur temps. Les environnements aux couleurs douces et bien décorés avec des bougies et de l’encens sont leurs préférés, car c’est là qu’ils se reposent, retrouvent leurs énergies et se sentent plus paisibles.