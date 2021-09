Quel est le vrai nom de Ñoño et qui est sa mère dans « El Chavo del 8 »

Sans aucun doute, « El Chavo del 8« Fait partie de ces programmes télévisés qui ont marqué de nombreuses générations. Comment oublier les membres du quartier, qui malgré leurs différences essayaient de s’entendre au mieux, sans parler des enfants, qui avec leurs ébats et leurs péripéties en ont fait sortir plus d’un de leurs cartons. Bien qu’il n’habite pas dans cet espace, nous avons toujours vu un personnage qui allait constamment percevoir le loyer, nous nous référons au M. Ventre, qui apparaissait parfois accompagné de son fils Ñoño.

Cet innocent mineur en surpoids, qui apparaissait d’abord comme personnage secondaire puis comme personnage principal en l’absence de Chilindrina et Quico, avait réussi à gagner la sympathie du reste des enfants, il n’a donc pas hésité à se rendre dans le quartier pour jouer avec eux. Bien que plusieurs fois il a été victime de ridicule pour sa carrure, il a appris à les supporter ; même quand ils le mettaient en colère, il utilisait son ventre proéminent pour se défendre.

La même chose s’est produite dans la petite école, mais dans cet espace, il s’est distingué par son intelligenceParce que lorsque le professeur Jirafales posait quelques questions, il avait presque toujours la bonne réponse. Grâce à son charisme et son innocence, le garçon de huit ans est venu gagner l’affection du public, qui avait quelques doutes sur son existence comme savoir qui était sa mère et quel était son nom complet. Si vous ne le savez toujours pas, nous vous le dévoilerons dans cette note.

Ñoño était un ami des enfants du quartier « El Chavo del 8 », bien qu’il ait parfois de l’esprit quand ils lui faisaient des blagues (Photo: Televisa)

QUEL EST LE VRAI NOM DE L’ANNEE ?

Le vrai nom de Ñoño est Febronio Barriga Gordorritúa, qui était le fils unique de M. Barriga. En plus d’être un bon élève, il a un grand cœur, mais il est très naïf. En raison de son obésité, il est taquiné par ses pairs et parfois par des adultes comme Don Ramón.

QUI EST LA MÈRE DE L’ANNÉE ?

La mère de Ñoño est une femme d’affaires qui est généralement à l’étranger pour s’occuper de son travailPour cette raison, nous ne l’avons jamais vue dans aucun épisode de la série télévisée populaire. Bien au contraire avec son père, Señor Barriga, que nous avons vu à plusieurs reprises à ses côtés.

Ñoño à côté de son père, Señor Barriga, qui ne tolère pas les moqueries contre son fils dans « El Chavo del 8 » (Photo: Televisa)

ANNÉE À « EL CHAVO DEL 8 »

Le populaire Ñoño est un personnage de la série « El Chavo del 8 », qui a été joué par l’acteur mexicain Edgar Vivar. Elle porte toujours des combinaisons de couleurs vives qui se combinent avec des chemises à col qui se terminent par de la dentelle, en plus d’avoir un nœud de taille normale. Ses vêtements sont complétés par une paire de chaussures blanches, ainsi que ses chaussettes.

Dans le quartier, il faisait des apparitions occasionnelles, étant surtout vu dans la petite école, où il répond correctement aux questions du professeur Jirafales. A cause de son poids, il est victime de taquineries, auxquelles il apprend à faire face. Son cri est très caractéristique.

Ñoño a commencé sa participation au programme en tant que personnage de soutien, mais après que Quico et Don Ramón ont quitté le programme, il est devenu le personnage principal. On sait qu’il a remplacé Chilindrina entre 1974 et 1975, et Quico de 1979 à 1992.