Quel est le Vengeur le plus faible

Les Avengers sont le groupe de super-héros le plus puissant sur Terre et de grands protagonistes de l’univers cinématographique Marvel. Quel est le plus faible ?

L’initiative vengeurs est né d’une idée de Nick Fury de rassembler ces individus spéciaux qui peuvent mener des batailles que l’humanité n’a pas la capacité de faire face. Dans cet esprit, une équipe de puissants héros a été constituée face à la menace de l’invasion Chitauri de New York orchestrée par Thanos et dirigée par Loki. Quels noms se sont battus cette fois-là ? Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye.

Bien que le groupe ait grandi au fil du temps en ajoutant des personnages comme Wanda Maximoff, Pietro Maximoff, Vision, Spider-Man, Ant Man, Falcon, le soldat de l’hiver, Black Panther et Doctor Strange, ce sont les six originaux que nous prendrons comme référence pour le notez que nous développons. Bien que pour être honnête, le résultat concernant celui désigné comme le vengeur plus faible ne changerait rien en ajoutant les héros qui se sont fait une place dans l’équipe plus tard.

Iron Man, Thor et Hulk ils ont des capacités qui en font de vrais titans si l’on tient compte de l’alignement des vengeurs. Tony Stark est assez inventif pour développer un costume avec des alternatives qui correspondent à la force brute du Green Goliath, bien qu’il ne rivalise pas directement avec le dieu du tonnerre, qui est probablement le plus puissant de l’équipe.

Le Vengeur le plus faible est…

D’autre part il y a le Capitaine Amérique en tant que stratège et aussi considérablement puissant grâce à l’action du sérum qui l’a transformé en un super soldat avec des capacités qui surpassent celles de tout humain, même les athlètes olympiques les plus remarquables ou les athlètes qui ont réussi à s’émerveiller de leurs performances. Steve Rogers est le sommet de ce à quoi un humain peut s’attendre et quelqu’un qui serait sûrement difficile à remplacer, bien que Sam Wilson soit déjà le nouveau Type.

Alors les deux restent « humains normaux » qui a rejoint l’équipe originale de vengeurs. Nous pouvons vous assurer que grâce à leurs capacités aucun de ces deux personnages ne peut être considéré comme vraiment faible. La veuve noire c’est une super espionne avec une connaissance des tactiques de combat ainsi qu’une compétence indéniable en arts martiaux. oeil de faucon C’est un tireur d’arc et de flèche expert qui ne sait pas ce que c’est que d’échouer. Entre les deux se trouve le vengeur plus faible!

spoilers il est clair que le vengeur le plus faible par des estimations appropriées est oeil de faucon. Bien que son habileté avec l’arc et la flèche fasse de lui un rival digne de peur, Clint Barton partage une équipe avec des personnages tels que Hulk et Thor, en plus du fait qu’à un moment donné, nous pourrions le voir faire face Veuve noire et perdre ce combat. Cependant, il est important de préciser que sa place dans le vengeurs il est intouchable et à plus d’une occasion il s’est avéré être l’un des grands héros de la Univers cinématographique Marvel.

