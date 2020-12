Quel est le système de menace dans Yakuza: Like A Dragon?

Si vous avez déjà remarqué en vous promenant dans l’un des différents endroits de Yakuza comme dragon, vous avez probablement remarqué à un moment donné une petite icône de barre jaune à droite de votre écran. Cette barre jaune est le système de menace dans Yakuza comme un dragon, et si vous vous demandez comment cela fonctionne exactement, continuez à lire ci-dessous pour le découvrir.

Comment fonctionne le système de menaces dans Yakuza: Like A Dragon

En bref, le système de menace est Yakuza comme un dragon « s manière d’afficher la difficulté de certaines zones, alors que plus la barre est haute, plus les ennemis sont durs, et vice versa. Cela dit, si la barre n’a que deux points, cela indique que les ennemis sont un peu autour de votre niveau; cependant, s’il en a quatre ou six, vous vous battrez et trouverez des ennemis plus forts.

Le système de menace augmentera également à mesure que vous monterez de niveau pour refléter le niveau actuel de votre groupe. Cependant, il convient de noter qu’il n’y a aucun moyen de réduire le niveau de menace et que les zones à haut niveau de menace resteront difficiles. Cela peut réellement fonctionner à votre avantage car vous pouvez cultiver ces zones pour yens et XP.

