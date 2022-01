Quel est le statut relationnel de Tobey Maguire ?

CÉLÉBRITÉS

L’apparition dans Spider-Man : No Way Home a suscité la curiosité des fans sur la vie intime de l’acteur. C’est sa vie aujourd’hui après le divorce avec Jennifer Meyer.

© GettyTobey Maguire a divorcé après 13 ans de vie commune.

Depuis que Spider-Man : Pas de retour à la maison sortir en salles pour devenir un phénomène sans précédent, Tobey Maguire le centre de l’attention a été restauré. C’est que, bien qu’il ait maintenu une profile bas tout au long de sa carrière, la vérité est que la rencontre avec ses successeurs Andrew Garfield et Tom Holland sur grand écran, a suscité la curiosité de tous ceux qui ont perdu de vue son parcours professionnel et ses vie privée.

20 ans se sont écoulés depuis que l’acteur a enfilé pour la première fois le costume emblématique de Spider-Man. Et depuis, tout a changé pour lui. Non seulement il a commencé à faire partie de nouveaux projets, mais il a également été associé à des célébrités à plusieurs reprises. La première fois, c’était avec Kirsten Dunst, sa co-vedette dans la trilogie, avec qui il a eu une idylle éphémère alors qu’ils donnaient vie à Peter Parker et Mary Jane Watson.

Sa situation sentimentale est claire : il est en couple et très amoureux. Ni de l’actrice avec qui il a partagé l’écran pendant des années, ni de la mère de ses enfants. Sa petite amie est un mannequin de 29 ans avec qui il partage sa vie de famille. C’est qu’avant qu’elle ne devienne sa compagne, il a d’abord eu une longue liaison avec un créateur de mode qui a marqué sa vie et avec qui il entretient désormais une belle relation.

Il a été Jennifer Mayer, avec qui il a été en couple pendant 13 ans, dont neuf mariés. C’est ainsi que leurs enfants sont nés, Rubis et Otis. Cependant, en 2016, ils ont décidé d’annoncer leur divorce, notant que le « la priorité reste élever des enfants avec beaucoup d’amour, de respect et d’amitié”. Et oui ils l’ont fait !

Malgré sa séparation, son ex-femme a partagé une photo de leur famille en 2018 et a écrit à propos de Maguire : « Tout ce que je peux dire, c’est que peu importe ce qui se passe dans la vie. Choisissez un père pour vos enfants sur lequel vous pouvez toujours compter. celui-ci icic’est mon meilleur ami et le meilleur papa pour nos bébés. Désolé Tobey, je sais que tu détestes Instagram, mais de temps en temps j’aime me vanter auprès de tout le monde à quel point tu es spécial.”.

Avec un grand lien avec la femme avec qui il a eu son mariage intime à Hawaï et un amour infini pour ses enfants, Tobey a laissé la porte ouverte à l’amour et s’est permis de trouver une nouvelle partenaire. C’est ainsi que sa relation avec Tatiana Dietemann, un jeune homme avec qui il n’a pas peur de se montrer en public, bien qu’il évite toujours les paparazzi dans les rues comme il l’a fait tout au long de sa vie. La meilleure partie? Jennifer et Tatiana entretiennent une excellente relation et font tout pour que le climat avec les enfants soit plus que sain.

