Quel est le secret du succès de Grey’s Anatomy d’avoir 18 saisons?

L’anatomie de Grey C’est l’une des grandes séries de l’histoire de la télévision, et c’est qu’elle a non seulement captivé son public dès le premier opus, mais elle est devenue un véritable événement qui a marqué le petit écran et reste à ce jour avec 17 saisons. Le numéro 18 vient d’être confirmé récemment et cela nous a amenés à demander: Pourquoi est-ce un succès? Ne manquez pas la réponse!

Selon les médias américains Date limite, Disney TV Studios a conclu un nouvel accord avec le showrunner en mars, Krista Vernoff, ainsi qu’il l’a fait avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr., alors que leurs contrats se terminaient cette année. En outre, ABC a pris en compte le fait qu’ils sont toujours l’émission numéro un, attirant 8,3 millions de téléspectateurs au total.

Alors que les fans célébraient la grande nouvelle sur les réseaux sociaux, beaucoup n’ont pas compris la raison de continuer une série qui a été créée en 2005 et continue à ce jour. Le même cas se produit avec des programmes comme The Simpsons, que certains veulent fixer une date d’expiration, mais cela continue et ira pour plus. Quel est le secret de production de Shondaland pour rester à l’antenne?

+ Le secret de l’anatomie de Grey

Au début de l’année dernière, Elliot juteux, qui jouait Taryn Helm, a dit Espion numérique: « Il m’est venu à l’esprit que la raison pour laquelle Grey’s Anatomy est si bon est parce qu’ils parlent de vrais problèmes que nous connaissons dans le monde … Les scénaristes sont conscients de parler de problèmes sur lesquels nous devons faire la lumière. C’est pourquoi ce sont les artistes qui le font. ce qu’ils font, pour essayer de donner de vrais exemples et peut-être donner un peu de perspective sur notre monde et changer d’avis ou faire évoluer la société, et je pense que c’est ce que Grey’s a fait..

Sans doutes Son approche de la réalité est ce qui rend Grey’s Anatomy plus vivant que jamais, et plus encore si nous nous souvenons que cette saison a le Coronavirus comme protagoniste. Les paroles d’Elliot sont liées à celles de Giacomo Gianniotti, qui a déclaré que le spectacle se distingue par les problèmes actuels qui doivent être mis au premier plan et en suivant cette logique, il pourrait durer « pour toujours ».