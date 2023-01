Quel est le salaire millionnaire des acteurs de la dernière saison de « Stranger Things »

Après le succès de la saison 4, « Choses étranges » est devenue l’une des séries les plus rentables de Netflix. La fin choquante et des scènes emblématiques comme celles de Eddie joue Metallica, ont suscité de grandes attentes dans le public. Pour cette raison, le casting a réussi à obtenir un salaire en ligne avec ce que gagnera la plateforme de streaming.

La série créée par les frères Duffer est l’une de celles dont le budget est le plus élevé parmi celles sous le label « Netflix Originals ».

La la livraison précédente nécessitait 270 millions de dollarsmais a réussi à détenir le record du plus grand nombre d’heures regardées au cours de la première semaine (au moins jusqu’à sa sortie « Mercredi »).

Pour cette raison, la réalisation une cinquième saison a déjà été confirmée en février 2022, bien que ce soit la clôture du programme télévisé.

QUEL EST LE SALAIRE MILLIONNAIRE DES ACTEURS DE « STRANGER THINGS » POUR LA SAISON 5 ?

Apparemment, le casting qui fera partie de la saison 5 de « Stranger Things » réunis pour négocier les contrats. Selon un rapport de porte rondellele casting a réussi à obtenir une augmentation incroyable.

Les salaires seraient divisés en quatre niveaux et ceux qui appartiennent au même groupe gagneraient plus ou moins le même montant.

Niveau 1 (9,5 millions de dollars) : Winona Ryder et David Harbour, les stars adultes de la série.

Winona Ryder et David Harbour, les stars adultes de la série. Niveau 2 (un peu plus de 7 millions de dollars) : les quatre gars—Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard et Sadie Sink.

les quatre gars—Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard et Sadie Sink. Niveau 3 (un peu plus de 6 millions de dollars) : les autres stars principales dont Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke et Charlie Heaton.

les autres stars principales dont Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke et Charlie Heaton. Niveau 4 comprend tous les autres

Vous avez peut-être remarqué que Millie Bobby Brown n’est pas sur la liste et c’est parce que la star qui joue Eleven reçoit un salaire qui a été négocié indépendamment et qui est très lucratif.

Max étant possédé par Vecna ​​​​est arrivé dans le chapitre 4 de Stranger Things, « Dear Billy » (Photo: Netflix)

LES SALAIRES DE LA CINQUIÈME SAISON SONT-ILS TROP ÉLEVÉS ?

Bien que ces chiffres semblent énormes, la vérité est que Cela ne se compare pas à ce qu’ils sont venus payer aux protagonistes d’autres séries à succès comme « The Big Bang Theory » ou « Two and a Half Men », où les acteurs principaux gagnaient beaucoup plus.

Le groupe d’amis de la série scientifique a gagné (chacun) 900 mille dollars par épisode, ce qui se traduit par 21,6 millions pour la saison 12. En outre, Charlie Sheen a reçu 1,8 million de dollars pour chaque épisode.

Cependant, le salaire qu’ils reçoivent dans « Stranger Things » n’est pas une mince affaire non plus, car il est supérieur à ce que les stars de « Game of Thrones » gagnaient sur HBO, qui consistait en 500 000 par épisode.