Quel est le rôle de Canelo Álvarez dans Creed III

Le troisième film mettant en vedette le personnage de Michael B. Jordan, qui fait également ses débuts en tant que réalisateur, sortira la semaine prochaine.

© IMDbCroyez III.

Le 2 mars, un nouveau film dans la saga de rocheux. Il s’agit de Credo IIIle troisième de la trilogie qui mène Michael B Jordan comme Credo d’Adonis. Le film s’accompagne de deux points importants à souligner : d’une part, les débuts de Jordan en tant que directeur, et d’autre part, l’absence de Sylvester Stallone pour la première fois dans la franchise.

Dans Credo III, Michael B Jordan joue un Credo d’Adonis qu’il a mis de côté le ring pour se consacrer entièrement à la famille, gérer les affaires de sa salle de sport et aussi vivre de ses accords commerciaux. Dans cette histoire, le méchant principal est Dame Andersonune vieille connaissance de Credo d’Adonis qui joue-t-il Jonathan Majors.

Les premiers détails de Credo III a annoncé la participation de Canelo Álvarez dans le film réalisé par Michael B Jordan. Dans une grande partie d’entre eux, il y avait une erreur substantielle: il a été publié qu’il serait chargé de donner vie au boxeur mexicain Félix Sanchezélève de Credo d’Adonis. Cependant, ce personnage a été joué par José Benavidez Jr..

Canelo Álvarez a un rôle assez mineur dans Credo III et, en fait, il n’y a pas de dialogue. Son rôle est réduit à un camée dans l’avant-première du combat entre Félix Sanchez et Dame Andersonoù il semble qu’il se joue lui-même puisqu’on le voit prendre une photo dans une banderole du match à côté de Credo d’Adonis et sa famille.

+Combien de temps dure Creed III ?

Le nouveau film de croire C’est le plus faible de la trilogie et a plusieurs défauts. Vous pouvez lire notre avis complet sur ce lien. Si vous vous demandez combien de temps cette nouvelle production de la saga de rocheux On vous dit que ça dure un peu moins de deux heures. Ce sont 117 minutes qui donnent forme à cette fiction.

