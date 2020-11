Quel est le prochain possible Grindelwald, Mads Mikkelsen, connu pour?

Avec Johnny Deep ne devrait plus jouer dans Bêtes fantastiques 3, des rapports concernant son remplacement ont commencé à faire surface. Désormais, Mad Mikkelsen est le précurseur de Grindelwald. Alors, pourquoi l’acteur est-il le plus connu? Peut-il remplir les chaussures de Depp en remplaçant l’un des acteurs les plus célèbres de l’ère cinématographique moderne?

Mads Mikkelsen au 15e Festival du film de Rome. Tapis rouge Druk. Rome, Italie | Mondadori Portfolio / Contributeur



Mikkelsen est devenu célèbre grâce à Le punisseur trilogie cinématographique comme Tonny; il a joué dans les deux premiers versements avant d’apparaître dans Open Hearts, les bouchers verts, et Les pommes d’Adam. Tous ces films ont été créés au début des années 2000, cimentant les bases des rôles les plus percutants de l’acteur ces dernières années.

Mad Mikkelsen a joué Hannibal Lecter dans « Hannibal » de NBC

De 2013 à 2015, Mikkelsen a joué le rôle de Hannibal Lecter dans une série télévisée qui a réinventé le tristement célèbre tueur en série cannibale – celui qui aime le foie humain avec un côté de fèves. La nature raffinée et professoral d’Hannibal contrastait fortement avec l’amoralité intérieure et les inclinations bestiales du personnage.

Il a capturé le personnage avec facilité – la peur s’est installée et bouillie chez ses victimes (et chez les téléspectateurs à la maison). L’émission a duré trois saisons, chacune faisant l’objet de critiques fortes et de critiques d’audience.

Mikkelsen a également joué dans « The Hunt » en 2012

Le film 2012 La chasse suit un instituteur de maternelle, Lucas (Mikkelsen), dont la vie s’effondre lorsqu’un de ses élèves l’accuse d’avoir commis un acte obscène devant elle. Lucas maintient son innocence alors que ceux qui l’entourent remettent en question sa décence, le transformant en un paria méprisé des villes.

Mikkelsen livre une performance déchirante, portant le film comme un homme désespéré de reprendre sa vie alors que des rumeurs empoisonnent sa réputation d’homme bon et honnête. Le film a débuté à l’adulation critique, alors que le récit osait méditer et répondre à des questions sociétales difficiles.

Mikkelsen connaît le monde de la franchise; il a joué dans « Doctor Strange » en 2016

En 2016 Docteur Strange, Mikkelsen a dépeint le principal antagoniste – Kaecilius. Le sorcier et ancien membre des Maîtres des Arts Mystiques devient désillusionné par l’Ancien, car il n’est pas d’accord avec son souhait d’empêcher d’autres dimensions de venir sur Terre. Il forme un groupe de sorciers connus sous le nom de Zélotes et prévoit de vaincre l’Ancien. Le docteur Strange et ses alliés le défient.

Mikkelsen était un antagoniste convaincant. Il était sévère et sûr de lui, omniscient en quelque sorte. Il était déterminé et ne voulait laisser personne se mettre en travers de son chemin, ce qui semble être un match fort pour Grindelwald.

Johnny Depp a inévitablement plus d’expérience dans le jeu de personnages maquillés – des personnages conçus pour donner vie au fantastique. Du Chapelier fou à Jack Sparrow, Depp est à l’aise dans des rôles qui demandent de l’extravagance sans suragir – qui demandent du réalisme dans les circonstances les plus irréalistes. Mikkelsen a le look, mais a-t-il les côtelettes? At-il le portefeuille pour faire allusion au succès futur dans le rôle?